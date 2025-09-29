За ними будут охотиться коллекционеры: названы популярные авто, которые через 20 лет станут классикой (фото)

Автомобилестроение сегодня переживает самую большую революцию со времен изобретения "стального коня". Машины с двигателями внутреннего сгорания и механическими коробками передач уступают электромобилям и автоматике — и одновременно переходят в статус классики, за которую коллекционеры будут готовы выложить немаленькие деньги.

Иконами становятся не только самые дорогие и яркие модели — нередко в разряд классических переходят авто, которые были популярными и распространенными в годы выпуска. Генеральный директор car.co.uk Уильям Флетчер рассказал Express, какие пять современных автомобилей могут стать классикой для будущих поколений.

Jaguar F-Type

В рамках перехода бренда Jaguar на электромобили в 2024 году производство F-Type прекратилось. Впрочем Флетчер считает, что сочетание вдохновленного наследием дизайна с современной инженерией делает эту модель идеальным кандидатом на статус классики.

"F-Type идеально воплощает то, что делало британские спортивные автомобили особенными. У него длинный капот, агрессивная посадка, и самое главное, он звучит просто великолепно. Когда слышишь это рычание V8, понимаешь, что переживаешь что-то, чего не будет через десять лет", — отметил эксперт.

Самая дешевая версия Jaguar F-Type продается по цене около 1 640 000 грн.

Jaguar F-Type является идеальным кандидатом на статус классики Фото: Jaguar

Сузуки Джимни

Компания Suzuki прекратила производство Jimny в Европе из-за ужесточения требований к нормам выбросов. Это создало дефицит этой модели на рынке авто. Несмотря на это, она остается самой дешевой в списке автомобилей, претендующих на статус классических. Сейчас подержанную модель можно купить за 850 000 грн, а все новые автомобили распроданы.

"Jimny олицетворяет нечто чистое, исчезающее из автомобильного мира. Он простой, честный и невероятно способен на бездорожье. Кроме того, он не похож ни на что другое на дороге", — пояснил Флетчер.

Suzuki Jimny — самая дешевая в списке кандидатов в классические модели Фото: Autocar

Toyota GR Yaris

Toyota создала GR Yaris с трехдверным кузовом, трехцилиндровым турбодвигателем и системой полного привода специально для автоспортивных соревнований ралли. По словам Флетчера, за этой гоночной моделью уже охотятся коллекционеры авто, так как производство было ограниченным.

"GR Yaris особенный, потому что существует по одной причине: для участия в ралли. Toyota не пошла на компромиссы и не пыталась сделать его привлекательным для всех, а вместо этого создала именно то, что им было нужно для соревнований, и мы смогли это купить", — пояснил эксперт.

Самую дешевую новую Toyota GR Yaris можно приобрести за 2 500 000 грн.

Toyota создала GR Yaris специально для ралли Фото: Toyota

Honda Civic Type R

"Горячий хэтчбек" Honda Civic Type R Флетчер называет последним в своем роде. Авто с механической коробкой передач и передним приводом удивляет невероятной скоростью.

"Когда все перейдет на электротягу и автоматику, люди будут помнить его как пик атмосферных хот-хэтчей", — отметил генеральный директор car.co.uk.

Он добавил, что "нефильтрованную производительность, которая разительно контрастирует" с современными автомобилями обеспечивает модель Honda Civic Type R европейской комплектации 2025 года.

Цена на новые модели стартует от 2 850 000 грн.

"Горячий хэтчбек" Honda Civic Type R Флетчер назвал последним в своем роде

Caterham Seven

Прямой потомок оригинального Lotus Seven, легкий Caterham Seven со своим минималистичным подходом без крыши и дверей может подарить водителю впечатления, которые современные авто не в состоянии воспроизвести. По словам Флетчера, эта модель стала классикой еще до снятия с производства.

"Это самый чистый опыт вождения, который можно купить за деньги, и эта чистота становится ценнее с каждым годом, поскольку автомобили становятся тяжелее и более изолированными от дороги", — пояснил эксперт.

Самый дешевый Caterham Seven можно купить за 29 450 фунтов стерлингов (1 620 000 грн по актуальному курсу).

Спортивный родстер Caterham Seven уже стал классикой Фото: Wikipedia

