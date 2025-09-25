Немецкие эксперты определили самые надежные авто с пробегом 200 000 км (фото)

В Германии провели исследование надежности современных авто с пробегом и определили модели, которые не страшно покупать даже с пробегом 200 000 км.

Эксперты определили самые надежные подержанные авто, для которых пробег 200 000 км — далеко не предел. Рейтинг опубликовало немецкое издание Auto Bild.

Самые надежные авто с пробегом определили после длительных тест-драйвов, которые регулярно проводит Auto Bild. В топ 12 лидеров попали модели разных классов, однако больше всего среди них немецких и японских автомобилей.

BMW 3 Series G20

BMW 3 Series Фото: BMW

Нынешнее поколение BMW 3 Series, как ни странно, стало надежнее своего предшественника, несмотря на то, что получило целый набор новых технологий. Лишь его дизель немного "подъедает" масло, а подвеска не слишком вынослива на плохих дорогах.

Mercedes-Benz A-Class W176

Mercedes-Benz A-Class Фото: Auto Bild

Хэтчбек Mercedes A-Class W176 способен проехать даже 500 000 км. Вопросы возникают к подвеске и мультимедиа на дорестайлинговых моделях (до 2015 года). Также эксперты рекомендуют регулярно менять масло в КПП.

Mercedes-Benz E-Class W212

Этот Mercedes E-Class вполне способен преодолеть дистанцию, сопоставимую с расстоянием от Земли до Луны и обратно, то есть 700-750 тыс. км. Особенно удачным является универсал с огромным багажником. Лучше избегать четырехцилиндровых турбодизелей OM651, который имеет проблемы с форсунками и цепью ГРМ.

Mercedes-Benz V-Class W447

Mercedes V-Class — одно из немногих современных авто-миллионников, а венов с пробегом 500 000 км на рынке немало. На больших пробегах возникают вопросы к отделке салона, а в дизеле OM654 слабым местом являются коромысла.

Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Toyota Prius третьего поколения — самый надежный гибрид в мире. Для него и 300 000 км — не проблема. Разве что за тормозами надо следить, ведь они мало эксплуатируются из-за рекуперации. Также со временем свой заряд теряет батарея.

Toyota Avensis T25

Toyota Avensis Фото: Auto Bild

Toyota Avensis — надежное и выносливое семейное авто. Бензиновые версии надежнее, ведь в дизельных Avensis выходят из строя форсунки, а турбина страдает от нагара. Ксеноновые фары приходится заменять слишком часто.

Tesla Model S

Tesla Model S Фото: Tesla

Электромобиль Tesla Model S на удивление надежен, несмотря на то, что качество сборки кузова и салона оставляет желать лучшего. Главное — проверить батарею, ресурс которой резко падает, если регулярно заряжаться на скоростных станциях Supercharger.

Volvo XC90

Volvo XC90 Фото: Auto Bild

Кроссовер Volvo XC90 первого поколения — надежное семейное авто, если регулярно заменять масло и вовремя поменять ремень ГРМ. КПП от Aisin выносливая, а в подвеске стоит смотреть за шаровыми опорами.

Volkswagen Passat B8

Volkswagen Passat B8 Фото: Auto Express

Восьмой Volkswagen Passat имеет надежность, которая выше среднего уровня. Владельцы указывают на проблемы с электроникой и не слишком долговечные тормоза.

Volkswagen Touareg 7P

Volkswagen Touareg Фото: Volkswagen

Volkswagen Touareg второго поколения — самый надежный вариант модели. Оптимальным является вариант с 3,0-литровым турбодизелем после рестайлинга. В двигателе стоит смотреть за натяжителем цепи ГРМ. Также необходимо следить за пневмоподвеской, хотя она надежнее, чем у конкурентов.

Toyota Land Cruiser Prado 150

Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota

Рамный Toyota Land Cruiser Prado 150 надежный и выносливый и только чрезмерная эксплуатация его на бездорожье может привести к неисправностям. В 3,0-литровом турбодизеле слабое место — форсунки.

Lexus GS 450h

Lexus GS Фото: Auto Bild

Гибридный вариант Lexus GS мощный, комфортабельный, тихий и беспроблемный. На больших пробегах разве что батарею придется заменить.

