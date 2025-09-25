Немецкие эксперты определили самые надежные авто с пробегом 200 000 км (фото)
В Германии провели исследование надежности современных авто с пробегом и определили модели, которые не страшно покупать даже с пробегом 200 000 км.
Эксперты определили самые надежные подержанные авто, для которых пробег 200 000 км — далеко не предел. Рейтинг опубликовало немецкое издание Auto Bild.
Самые надежные авто с пробегом определили после длительных тест-драйвов, которые регулярно проводит Auto Bild. В топ 12 лидеров попали модели разных классов, однако больше всего среди них немецких и японских автомобилей.
BMW 3 Series G20
Нынешнее поколение BMW 3 Series, как ни странно, стало надежнее своего предшественника, несмотря на то, что получило целый набор новых технологий. Лишь его дизель немного "подъедает" масло, а подвеска не слишком вынослива на плохих дорогах.
Mercedes-Benz A-Class W176
Хэтчбек Mercedes A-Class W176 способен проехать даже 500 000 км. Вопросы возникают к подвеске и мультимедиа на дорестайлинговых моделях (до 2015 года). Также эксперты рекомендуют регулярно менять масло в КПП.
Mercedes-Benz E-Class W212
Этот Mercedes E-Class вполне способен преодолеть дистанцию, сопоставимую с расстоянием от Земли до Луны и обратно, то есть 700-750 тыс. км. Особенно удачным является универсал с огромным багажником. Лучше избегать четырехцилиндровых турбодизелей OM651, который имеет проблемы с форсунками и цепью ГРМ.
Mercedes-Benz V-Class W447
Mercedes V-Class — одно из немногих современных авто-миллионников, а венов с пробегом 500 000 км на рынке немало. На больших пробегах возникают вопросы к отделке салона, а в дизеле OM654 слабым местом являются коромысла.
Toyota Prius
Toyota Prius третьего поколения — самый надежный гибрид в мире. Для него и 300 000 км — не проблема. Разве что за тормозами надо следить, ведь они мало эксплуатируются из-за рекуперации. Также со временем свой заряд теряет батарея.
Toyota Avensis T25
Toyota Avensis — надежное и выносливое семейное авто. Бензиновые версии надежнее, ведь в дизельных Avensis выходят из строя форсунки, а турбина страдает от нагара. Ксеноновые фары приходится заменять слишком часто.
Tesla Model S
Электромобиль Tesla Model S на удивление надежен, несмотря на то, что качество сборки кузова и салона оставляет желать лучшего. Главное — проверить батарею, ресурс которой резко падает, если регулярно заряжаться на скоростных станциях Supercharger.
Volvo XC90
Кроссовер Volvo XC90 первого поколения — надежное семейное авто, если регулярно заменять масло и вовремя поменять ремень ГРМ. КПП от Aisin выносливая, а в подвеске стоит смотреть за шаровыми опорами.
Volkswagen Passat B8
Восьмой Volkswagen Passat имеет надежность, которая выше среднего уровня. Владельцы указывают на проблемы с электроникой и не слишком долговечные тормоза.
Volkswagen Touareg 7P
Volkswagen Touareg второго поколения — самый надежный вариант модели. Оптимальным является вариант с 3,0-литровым турбодизелем после рестайлинга. В двигателе стоит смотреть за натяжителем цепи ГРМ. Также необходимо следить за пневмоподвеской, хотя она надежнее, чем у конкурентов.Важно
Toyota Land Cruiser Prado 150
Рамный Toyota Land Cruiser Prado 150 надежный и выносливый и только чрезмерная эксплуатация его на бездорожье может привести к неисправностям. В 3,0-литровом турбодизеле слабое место — форсунки.
Lexus GS 450h
Гибридный вариант Lexus GS мощный, комфортабельный, тихий и беспроблемный. На больших пробегах разве что батарею придется заменить.
