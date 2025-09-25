Німецькі експерти визначили найнадійніші авто з пробігом 200 000 км (фото)

У Німеччині провели дослідження надійності сучасних авто з пробігом і визначили моделі, які не страшно купувати навіть із пробігом 200 000 км.

Експерти визначили найнадійніші вживані авто, для яких пробіг 200 000 км — далеко не межа. Рейтинг опублікувало німецьке видання Auto Bild.

Найнадійніші авто з пробігом визначили після тривалих тест-драйвів, які регулярно проводить Auto Bild. До топ 12 лідерів потрапили моделі різних класів, проте найбільше серед них німецьких та японських автомобілів.

BMW 3 Series G20

BMW 3 Series Фото: BMW

Нинішнє покоління BMW 3 Series, як не дивно, стало надійнішим за свого попередника попри те, що отримало цілий набір нових технологій. Лише його дизель трохи "під’їдає" мастило, а підвіска не надто витривала на поганих дорогах.

Mercedes-Benz A-Class W176

Mercedes A-Class Фото: Auto Bild

Хетчбек Mercedes A-Class W176 здатен проїхати навіть 500 000 км. Питання виникають до підвіски та мультимедіа на дорестайлінгових моделях (до 2015 року). Також експерти рекомендують регулярно міняти мастило в КПП.

Mercedes-Benz E-Class W212

Цей Mercedes E-Class цілком здатен подолати дистанцію, яку можна порівняти з відстанню від Землі до Місяця і назад, тобто 700-750 тис. км. Особливо вдалим є універсал із величезним багажником. Краще уникати чотирициліндрових турбодизелів OM651, який має проблеми з форсунками і ланцюгом ГРМ.

Mercedes-Benz V-Class W447

Mercedes V-Class Фото: Mercedes-Benz

Mercedes V-Class – одне з небагатьох сучасних авто-мільйонників, а венів із пробігом 500 000 км на ринку чимало. На великих пробігах виникають питання до оздоблення салону, а в дизелі OM654 слабким місцем є коромисла.

Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Toyota Prius третього покоління – найнадійніший гібрид у світі. Для нього і 300 000 км – не проблема. Хіба за гальмами треба стежити, адже вони мало експлуатуються через рекуперацію. Також із часом свій заряд втрачає батарея.

Toyota Avensis T25

Toyota Avensis Фото: Auto Bild

Toyota Avensis – надійне і витривале сімейне авто. Бензинові версії надійніші, адже в дизельних Avensis виходять із ладу форсунки, а турбіна страждає від нагару. Ксенонові фари доводиться замінювати надто часто.

Tesla Model S

Tesla Model S Фото: Tesla

Електромобіль Tesla Model S на диво надійний, попри те, що якість збірки кузова та салону залишає бажати кращого. Головне – перевірити батарею, ресурс якої різко падає, якщо регулярно заряджатися на швидкісних станціях Supercharger.

Volvo XC90

Volvo XC90 Фото: Auto Bild

Кросовер Volvo XC90 першого покоління – надійне сімейне авто, якщо регулярно замінювати мастило та вчасно поміняти ремінь ГРМ. КПП від Aisin витривала, а в підвісці варто дивитися за кульовими опорами.

Volkswagen Passat B8

Volkswagen Passat B8 Фото: Auto Express

Восьмий Volkswagen Passat має надійність, яка вища за середній рівень. Власники вказують на проблеми з електронікою та не надто довговічні гальма.

Volkswagen Touareg 7P

Volkswagen Touareg Фото: Volkswagen

Volkswagen Touareg другого покоління – найнадійніший варіант моделі. Оптимальним є варіант із 3,0-літровим турбодизелем після рестайлінгу. У двигуні варто дивитися за натягувачем ланцюга ГРМ. Також необхідно стежити за пневмопідвіскою, хоча вона надійніша, аніж у конкурентів.

Toyota Land Cruiser Prado 150

Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota

Рамний Toyota Land Cruiser Prado 150 надійний та витривалий і лише надмірна експлуатація його на бездоріжжі може призвести до несправностей. У 3,0-літровому турбодизелі слабке місце – форсунки.

Lexus GS 450h

Lexus GS Фото: Auto Bild

Гібридний варіант Lexus GS потужний, комфортабельний, тихий і безпроблемний. На великих пробігах хіба батарею доведеться замінити.

