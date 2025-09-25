Німецькі експерти визначили найнадійніші авто з пробігом 200 000 км (фото)
У Німеччині провели дослідження надійності сучасних авто з пробігом і визначили моделі, які не страшно купувати навіть із пробігом 200 000 км.
Експерти визначили найнадійніші вживані авто, для яких пробіг 200 000 км — далеко не межа. Рейтинг опублікувало німецьке видання Auto Bild.
Найнадійніші авто з пробігом визначили після тривалих тест-драйвів, які регулярно проводить Auto Bild. До топ 12 лідерів потрапили моделі різних класів, проте найбільше серед них німецьких та японських автомобілів.
BMW 3 Series G20
Нинішнє покоління BMW 3 Series, як не дивно, стало надійнішим за свого попередника попри те, що отримало цілий набір нових технологій. Лише його дизель трохи "під’їдає" мастило, а підвіска не надто витривала на поганих дорогах.Важливо
Mercedes-Benz A-Class W176
Хетчбек Mercedes A-Class W176 здатен проїхати навіть 500 000 км. Питання виникають до підвіски та мультимедіа на дорестайлінгових моделях (до 2015 року). Також експерти рекомендують регулярно міняти мастило в КПП.
Mercedes-Benz E-Class W212
Цей Mercedes E-Class цілком здатен подолати дистанцію, яку можна порівняти з відстанню від Землі до Місяця і назад, тобто 700-750 тис. км. Особливо вдалим є універсал із величезним багажником. Краще уникати чотирициліндрових турбодизелів OM651, який має проблеми з форсунками і ланцюгом ГРМ.
Mercedes-Benz V-Class W447
Mercedes V-Class – одне з небагатьох сучасних авто-мільйонників, а венів із пробігом 500 000 км на ринку чимало. На великих пробігах виникають питання до оздоблення салону, а в дизелі OM654 слабким місцем є коромисла.
Toyota Prius
Toyota Prius третього покоління – найнадійніший гібрид у світі. Для нього і 300 000 км – не проблема. Хіба за гальмами треба стежити, адже вони мало експлуатуються через рекуперацію. Також із часом свій заряд втрачає батарея.
Toyota Avensis T25
Toyota Avensis – надійне і витривале сімейне авто. Бензинові версії надійніші, адже в дизельних Avensis виходять із ладу форсунки, а турбіна страждає від нагару. Ксенонові фари доводиться замінювати надто часто.
Tesla Model S
Електромобіль Tesla Model S на диво надійний, попри те, що якість збірки кузова та салону залишає бажати кращого. Головне – перевірити батарею, ресурс якої різко падає, якщо регулярно заряджатися на швидкісних станціях Supercharger.
Volvo XC90
Кросовер Volvo XC90 першого покоління – надійне сімейне авто, якщо регулярно замінювати мастило та вчасно поміняти ремінь ГРМ. КПП від Aisin витривала, а в підвісці варто дивитися за кульовими опорами.
Volkswagen Passat B8
Восьмий Volkswagen Passat має надійність, яка вища за середній рівень. Власники вказують на проблеми з електронікою та не надто довговічні гальма.
Volkswagen Touareg 7P
Volkswagen Touareg другого покоління – найнадійніший варіант моделі. Оптимальним є варіант із 3,0-літровим турбодизелем після рестайлінгу. У двигуні варто дивитися за натягувачем ланцюга ГРМ. Також необхідно стежити за пневмопідвіскою, хоча вона надійніша, аніж у конкурентів.Важливо
Toyota Land Cruiser Prado 150
Рамний Toyota Land Cruiser Prado 150 надійний та витривалий і лише надмірна експлуатація його на бездоріжжі може призвести до несправностей. У 3,0-літровому турбодизелі слабке місце – форсунки.
Lexus GS 450h
Гібридний варіант Lexus GS потужний, комфортабельний, тихий і безпроблемний. На великих пробігах хіба батарею доведеться замінити.
Раніше Фокус розповідав про найнадійніші вживані авто, здатні проїхати втричі більшу відстань — 600 000 км.
Також ми розповідали про три найнадійніші кросовери з пробігом.