За ними полюватимуть колекціонери: названо популярні авто, які за 20 років стануть класикою (фото)

Автомобілебудування сьогодні переживає найбільшу революцію з часів винаходу "сталевого коня". Автівки з двигунами внутрішнього згоряння та механічними коробками передач поступаються електромобілям й автоматиці — і водночас переходять у статус класики, за яку колекціонери будуть готові викласти немаленькі гроші.

Іконами стають не лише найдорожчі та найяскравіші моделі — нерідко в розряд класичних переходять авто, які були популярними та поширеними в роки випуску. Генеральний директор car.co.uk Вільям Флетчер розповів Express, які п'ять сучасних автівок можуть стати класикою для майбутніх поколінь.

Jaguar F-Type

В межах переходу бренду Jaguar на електромобілі у 2024 році виробництво F-Type припинилося. Втім Флетчер вважає, що поєднання натхненного спадщиною дизайну з сучасною інженерією робить цю модель ідеальним кандидатом на статус класики.

"F-Type ідеально втілює те, що робило британські спортивні автомобілі особливими. У нього довгий капот, агресивна посадка, і найголовніше, він звучить просто чудово. Коли чуєш це ричання V8, розумієш, що переживаєш щось, чого не буде через десять років", — зазначив експерт.

Найдешевша версія Jaguar F-Type продається за ціною близько 1 640 000 грн.

Jaguar F-Type є ідеальним кандидатом на статус класики Фото: Jaguar

Suzuki Jimny

Компанія Suzuki припинила виробництво Jimny у Європі через посилення вимог до норм викидів. Це створило дефіцит цієї моделі на ринку авто. Попри це, вона лишається найдешевшою в списку автівок, що претендують на статус класичних. Наразі вживану модель можна купити за 850 000 грн, а всі нові автомобілі розпродані.

"Jimny уособлює щось чисте, що зникає з автомобільного світу. Він простий, чесний і неймовірно здатний на бездоріжжя. Крім того, він не схожий ні на що інше на дорозі", — пояснив Флетчер.

Suzuki Jimny — найдешевша в списку кандидатів у класичні моделі Фото: Autocar

Toyota GR Yaris

Toyota створила GR Yaris з тридверним кузовом, трициліндровим турбодвигуном і системою повного приводу спеціально для автоспортивних змагань ралі. За словами Флетчера, за цією перегоновою моделлю вже полюють колекціонери авто, оскільки виробництво було обмеженим.

"GR Yaris особливий, бо існує з однієї причини: для участі в ралі. Toyota не пішла на компроміси та не намагалася зробити його привабливим для всіх, а натомість створила саме те, що їм було потрібно для змагань, і ми змогли це купити", — пояснив експерт.

Найдешевшу нову Toyota GR Yaris можна придбати за 2 500 000 грн.

Toyota створила GR Yaris спеціально для ралі Фото: Toyota

Honda Civic Type R

"Гарячий хетчбек" Honda Civic Type R Флетчер називає останнім у своєму роді. Авто з механічною коробкою передач і переднім приводом дивує неймовірною швидкістю.

"Коли все перейде на електротягу та автоматику, люди пам’ятатимуть його як пік атмосферних хот-хетчів", — зазначив генеральний директор car.co.uk.

Він додав, що "нефільтровану продуктивність, яка разюче контрастує" з сучасними автівками забезпечує модель Honda Civic Type R європейської комплектації 2025 року.

Ціна на нові моделі стартує від 2 850 000 грн.

"Гарячий хетчбек" Honda Civic Type R Флетчер назвав останнім у своєму роді

Caterham Seven

Прямий нащадок оригінального Lotus Seven, легкий Caterham Seven зі своїм мінімалістичним підходом без даху та дверей може подарувати водію враження, які сучасні авто не в змозі відтворити. За словами Флетчера, ця модель стала класикою ще до зняття з виробництва.

"Це найчистіший досвід водіння, який можна купити за гроші, і ця чистота стає ціннішою з кожним роком, оскільки автомобілі стають важчими та більш ізольованими від дороги", — пояснив експерт.

Найдешевший Caterham Seven можна купити за 29 450 фунтів стерлінгів (1 620 000 грн за актуальним курсом).

Спортивний родстер Caterham Seven вже став класикою Фото: Wikipedia

