Надежные, долговечные и экономные: эксперт составил топ-6 электромобилей, которые стоит купить

Некоторые электромобили отличаются высокой надежностью, длительным запасом хода и долговечностью аккумулятора, благодаря чему их выгодно эксплуатировать в течение многих лет. Среди таких моделей — Tesla Model 3, Lucid Air, Ford F-150 Lightning, Hyundai Ioniq 6, Kia EV4 и Kia Niro EV.

Related video

Автомобильный эксперт Крис Пайл для сайта GOBankingRates выделил шесть моделей, которые, по его мнению, сочетают высокую производительность, надежность и долговечность, а также способны сохранить рыночную стоимость в течение длительного времени.

Среди них Tesla Model 3 занимает первое место. Пайл отмечает, что эта модель отличается футуристическим дизайном, богатой электронной начинкой и высоким запасом хода. Аккумулятор Tesla способен служить от 15 до 20 лет или проходить 300-500 тысяч километров, что делает эксплуатацию автомобиля длительной и безопасной. Продуманное расположение батареи помогает удерживать баланс на дороге и обеспечивает стабильность при прохождении поворотов, а также способствует комфортному вождению.

Еще одной рекомендованной моделью является Lucid Air — роскошный седан с большим запасом хода и современным дизайном. Пайл отмечает, что из-за высокой цены и ограниченной доступности сервисных центров этот автомобиль остается редкостью на дорогах. Однако его ценят за комфорт, передовые технологии и мощность, что делает Lucid Air привлекательным выбором для тех, кто готов инвестировать в премиальный электромобиль.

Для тех, кто ищет мощный и одновременно экологичный грузовик, эксперт советует Ford F-150 Lightning. Этот электрический грузовик сочетает традиционную прочность пикапа с тихой и современной электрической силовой установкой. Ford F-150 Lightning отмечается способностью преодолевать бездорожье, оснащен премиальными функциями и хорошо сохраняет рыночную стоимость, что делает его надежным и практичным вариантом для ежедневного использования.

Среди более доступных моделей Пайл выделяет Hyundai Ioniq 6, Kia EV4 и Kia Niro EV. Все три автомобиля отличаются надежностью, стабильным запасом хода и низкими затратами на обслуживание. Они сочетают практичность и современные технологии, предлагая водителям доступный и надежный вариант электромобиля, который обеспечивает комфортное и безопасное передвижение.

Эксперт отмечает, что при выборе электромобиля важно оценивать не только внешний вид и цену, но и надежность, долговечность аккумулятора, а также способность автомобиля сохранить рыночную стоимость при перепродаже, ведь эти факторы непосредственно влияют на эффективность инвестиции в транспортное средство.

Напомним, что эксперт выделил десять долговечных моделей, способных проходить более 320 000 км, среди которых Toyota Sequoia, Land Cruiser, Tundra, Avalon, Highlander Hybrid, Honda Ridgeline и несколько Chevrolet и GMC. По словам специалиста, они отличаются высокой надежностью и длительным сроком службы, превышая средние показатели новых автомобилей.

Кроме этого, Фокус писал, что специалисты опубликовали рейтинг автомобильных марок по количеству продаж в 2025 году, и среди них лидером оказалась китайская компания BYD, которая выпускает "гибриды" и электромобили.