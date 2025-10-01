Надійні, довговічні та економні: експерт склав топ 6 електромобілів, які варто купити

Деякі електромобілі відзначаються високою надійністю, тривалим запасом ходу та довговічністю акумулятора, завдяки чому їх вигідно експлуатувати протягом багатьох років. Серед таких моделей – Tesla Model 3, Lucid Air, Ford F-150 Lightning, Hyundai Ioniq 6, Kia EV4 та Kia Niro EV.

Автомобільний експерт Кріс Пайл для сайту GOBankingRates виділив шість моделей, які, на його думку, поєднують високу продуктивність, надійність і довговічність, а також здатні зберегти ринкову вартість протягом тривалого часу.

Серед них Tesla Model 3 посідає перше місце. Пайл відзначає, що ця модель вирізняється футуристичним дизайном, багатою електронною начинкою та високим запасом ходу. Акумулятор Tesla здатний служити від 15 до 20 років або проходити 300–500 тисяч кілометрів, що робить експлуатацію автомобіля тривалою та безпечною. Продумане розташування батареї допомагає утримувати баланс на дорозі та забезпечує стабільність під час проходження поворотів, а також сприяє комфортному водінню.

Ще однією рекомендованою моделлю є Lucid Air – розкішний седан з великим запасом ходу та сучасним дизайном. Пайл зазначає, що через високу ціну та обмежену доступність сервісних центрів цей автомобіль залишається рідкістю на дорогах. Проте його цінують за комфорт, передові технології та потужність, що робить Lucid Air привабливим вибором для тих, хто готовий інвестувати у преміальний електромобіль.

Для тих, хто шукає потужну та водночас екологічну вантажівку, експерт радить Ford F-150 Lightning. Ця електрична вантажівка поєднує традиційну міцність пікапа з тихою і сучасною електричною силовою установкою. Ford F-150 Lightning відзначається здатністю долати бездоріжжя, оснащений преміальними функціями та добре зберігає ринкову вартість, що робить її надійним і практичним варіантом для щоденного використання.

Серед більш доступних моделей Пайл виділяє Hyundai Ioniq 6, Kia EV4 та Kia Niro EV. Всі три автомобілі відзначаються надійністю, стабільним запасом ходу та низькими витратами на обслуговування. Вони поєднують практичність і сучасні технології, пропонуючи водіям доступний і надійний варіант електромобіля, який забезпечує комфортне і безпечне пересування.

Експерт наголошує, що при виборі електромобіля важливо оцінювати не лише зовнішній вигляд і ціну, а й надійність, довговічність акумулятора, а також здатність автомобіля зберегти ринкову вартість при перепродажі, адже ці фактори безпосередньо впливають на ефективність інвестиції у транспортний засіб.

