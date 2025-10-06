Поддержите нас UA
На аукцион выставили редкий суперкар Ferrari легенды "Формулы-1" (фото)

Ferrari 365 GT4
Выпустили всего 524 купе Ferrari 365 GT4 2+2 | Фото: RM Sotheby's

В Германии выставили на аукцион купе Ferrari 365 GT4 1973 года. Суперкар принадлежал трехкратному чемпиону "Формулы-1" Ники Лауди.

За авто Ники Лауды планируют получить от 180 000 до 220 000 евро. О Ferrari рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Ники Лауда
Авто принадлежало трехкратному чемпиону "Формулы-1" Ники Лауде
Фото: RM Sotheby's

Ники Лауда получил ключи от Ferrari 365 GT4 2+2 в начале 1973 года. Автомобиль стал подарком гонщику за переход в команду Ferrari в "Формуле-1".

Ники Лауда владел Ferrari 365 GT4 до 1975 года и после этого авто сменило нескольких владельцев, однако все время оставалось на родине пилота — в Австрии. В 80-х его перекрасили из серебристого в красный цвет, однако реставрацию суперкар не проходил.

Ferrari 365 GT4 2+2
Ferrari 365 GT4 2+2 — роскошное туристическое купе
Фото: RM Sotheby's

Ferrari 365 GT4 2+2 — довольно редкая модель, ведь с 1972 по 1976 год изготовили всего 524 таких автомобиля. В линейке марки спортивно-туристическое купе было довольно нетипичным — комфортнее и роскошнее других Ferrari.

Салон Ferrari 365 GT4 2+2
Авто не проходило реставрацию
Фото: RM Sotheby's

Купе Ferrari 365 GT4 2+2 оснащено 4,4-литровым V12 мощностью 340 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с и развить 245 км/ч.

Между прочим, недавно на аукцион выставили неприметный Mercedes 190 Айртона Сенны.

Также Фокус писал, что редкая Tatra 1941 года ушла с молотка за 300 тысяч евро.