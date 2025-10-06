На аукціон виставили рідкісний суперкар Ferrari легенди "Формули-1" (фото)

У Німеччині виставили на аукціон купе Ferrari 365 GT4 1973 року. Суперкар належав триразовому чемпіону "Формули-1" Нікі Лауді.

За авто Нікі Лауди планують отримати від 180 000 до 220 000 євро. Про Ferrari розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Авто належало триразовому чемпіонові "Формули-1" Нікі Лауді Фото: RM Sotheby's

Нікі Лауда отримав ключі від Ferrari 365 GT4 2+2 на початку 1973 року. Автомобіль став подарунком гонщику за перехід до команди Ferrari в "Формулі-1".

Нікі Лауда володів Ferrari 365 GT4 до 1975 року і після цього авто змінило кількох власників, проте весь час залишалося на батьківщині пілота – в Австрії. У 80-х його перефарбували зі сріблястого в червоний колір, проте реставрацію суперкар не проходив.

Ferrari 365 GT4 2+2 — розкішне туристичне купе Фото: RM Sotheby's

Ferrari 365 GT4 2+2 — доволі рідкісна модель, адже з 1972 по 1976 рік виготовили лише 524 таких автомобілі. У лінійці марки спортивно-туристичне купе було доволі нетиповим — комфортнішим та розкішнішим за інші Ferrari.

Авто не проходило реставрацію Фото: RM Sotheby's

Купе Ferrari 365 GT4 2+2 оснащене 4,4-літровим V12 потужністю 340 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6,6 с і розвинути 245 км/год.

