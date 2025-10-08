Капсула времени Chevrolet Corvette завелась и поехала после более 30 лет простоя (видео)

В США вернули к жизни Chevrolet Corvette 1990 года в редкой заряженной версии ZR-1. Коллекционное спортивное авто 30 лет простояло в гараже.

Related video

Chevrolet Corvette ZR-1 оказался капсулой времени с пробегом всего 956 км. О находке рассказали в видео на Youtube-канале AMMO NYC.

Владелец Chevrolet Corvette ZR-1 очень мало эксплуатировал его, а в 1994 году поставил гараж и перестал ездить на нем. Недавно американец ушел из жизни и его дети решили избавиться от спорткара, не осознавая его ценность.

Машину купил коллекционер и взялся восстановить ее. Кузов и салон Chevrolet Corvette покрылись слоем грязи и пыли, а в моторном отсеке обнаружили гнездо мышей.

Спорткар не эксплуатировался с 1994 года Фото: скриншот / YouTube

Когда спорткар отчистили, то оказалось, что эта капсула времени прекрасно сохранилась. Мало того, она без проблем завелась и поехала. Даже резину удалось сжечь.

Важно

Капсула времени за $500 000: обнаружен раритетный Ford Mustang 60-х в новом состоянии (фото)

Chevrolet Corvette ZR-1 — редкая топовая версия модели четвертого поколения. Ее выпускали малыми партиями и всего с 1988 по 1995 год изготовили всего 6939 купе.

Салон Chevrolet Corvette ZR1 неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette C4 ZR-1 оснащен 5,7-литровым 32-клапанным V8, разработанным специалистами Lotus. На модели 1990 года его мощность составляет 375 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч.

Кстати, брошенный Chevrolet Corvette C4 недавно обнаружили и в украинском селе.

Также Фокус рассказывал о капсуле времени Plymouth Barracuda за $1,5 миллиона.