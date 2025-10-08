Капсула часу Chevrolet Corvette завелася і поїхала після понад 30 років простою (відео)

У США повернули до життя Chevrolet Corvette 1990 року в рідкісній зарядженій версії ZR-1. Колекційне спортивне авто 30 років простояло в гаражі.

Chevrolet Corvette ZR-1 виявився капсулою часу з пробігом лише 956 км. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі AMMO NYC.

Власник Chevrolet Corvette ZR-1 дуже мало експлуатував його, а в 1994 році поставив гараж і перестав їздити на ньому. Недавно американець пішов із життя і його діти вирішили позбутися спорткара, не усвідомлюючи його цінність.

Автівку купив колекціонер і взявся відновити її. Кузов та салон Chevrolet Corvette покрилися шаром бруду та пилу, а в моторному відсіку виявили гніздо мишей.

Спорткар не експлуатували з 1994 року Фото: скриншот / YouTube

Коли спорткар відчистили, то виявилося, що ця капсула часу чудово збереглася. Мало того, вона без проблем завелася та поїхала. Навіть гуму вдалося попалити.

Chevrolet Corvette ZR-1 – рідкісна топова версія моделі четвертого покоління. Її випускали малими партіями і всього з 1988 по 1995 рік виготовили лише 6939 купе.

Салон Chevrolet Corvette ZR1 непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette C4 ZR-1 оснащений 5,7-літровим 32-клапанним V8, розробленим спеціалістами Lotus. На моделі 1990 року його потужність становить 375 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год.

До речі, покинутий Chevrolet Corvette C4 нещодавно виявили і в українському селі.

Також Фокус розповідав про капсулу часу Plymouth Barracuda за $1,5 мільйона.