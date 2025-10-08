Капсула часу Chevrolet Corvette завелася і поїхала після понад 30 років простою (відео)
У США повернули до життя Chevrolet Corvette 1990 року в рідкісній зарядженій версії ZR-1. Колекційне спортивне авто 30 років простояло в гаражі.
Chevrolet Corvette ZR-1 виявився капсулою часу з пробігом лише 956 км. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі AMMO NYC.
Власник Chevrolet Corvette ZR-1 дуже мало експлуатував його, а в 1994 році поставив гараж і перестав їздити на ньому. Недавно американець пішов із життя і його діти вирішили позбутися спорткара, не усвідомлюючи його цінність.
Автівку купив колекціонер і взявся відновити її. Кузов та салон Chevrolet Corvette покрилися шаром бруду та пилу, а в моторному відсіку виявили гніздо мишей.
Коли спорткар відчистили, то виявилося, що ця капсула часу чудово збереглася. Мало того, вона без проблем завелася та поїхала. Навіть гуму вдалося попалити.
Chevrolet Corvette ZR-1 – рідкісна топова версія моделі четвертого покоління. Її випускали малими партіями і всього з 1988 по 1995 рік виготовили лише 6939 купе.
Chevrolet Corvette C4 ZR-1 оснащений 5,7-літровим 32-клапанним V8, розробленим спеціалістами Lotus. На моделі 1990 року його потужність становить 375 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год.
До речі, покинутий Chevrolet Corvette C4 нещодавно виявили і в українському селі.
