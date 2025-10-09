Семейный бестселлер: кроссовер Honda CR-V отмечает 30-летие (фото)

Сегодня 30-летний юбилей празднует Honda CR-V. Это один из первых компактных кроссоверов в мире и один из самых популярных.

Honda CR-V стояла у истоков сегмента компактных кроссоверов и стала одной из самых массовых моделей в истории японской марки. Уже произведено более 15 миллионов этих автомобилей, сообщает официальный сайт Honda.

Первая Honda CR-V 1995 года Фото: Honda

История Honda CR-V берет свое начало в первой половине 90-х. Именно тогда начали набирать популярность небольшие рамные внедорожники вроде Suzuki Vitara.

Эти внедорожники имели отличную проходимость, но проигрывали в городе легковым моделям. Именно поэтому в середине 90-х начали появляться первые кроссоверы с несущим кузовом вроде Toyota RAV4 s Honda CR-V.

Honda CR-V 2001 года Фото: Honda

Кроссовер Honda CR-V (Comfortable Runabout Vehicle — "Комфортное малолитражное транспортное средство") построили на платформе массового Civic, что обеспечило неплохую управляемость.

Авто оснастили 2,0-литровой бензиновой четверкой на 126 сил. В октябре 1995 года новая Honda CR-V дебютировала в Японии, а с 1997 года продавалась в Европе и США.

Honda CR-V третьего поколения, 2006 год Фото: Honda

Honda CR-V оказалась успешной — практичной, надежной и комфортной. Развитие модели продолжили, и в 2001 году дебютировало второе ее поколение. Кроссовер подрос в размерах и стал более приспособленным для семей. Его дизайн стал более угловатым, а линейку двигателей пополнили 2,4-литровая бензиновая четверка на 160 л. с. и 2,2-литровый 138-сильный турбодизель.

Кроссоверы Honda CR-V третьей (2006 год) и четвертой (2011 год) генераций отличались более округленным обтекаемым дизайном. Кстати, в 2011 году изготовили 5-миллионную CR-V.

Четвертая генерация Honda CR-V Фото: Honda

Пятая Honda CR-V 2016 года стала больше, комфортнее и просторнее, а также впервые получила гибридные модификации. Базовую комплектацию пополнил комплекс безопасности Honda SENSING. Спрос на модель продолжал расти и в 2018 году с конвейера сошла 10-миллионная Honda CR-V.

Honda CR-V пятого поколения получила гибридные версии Фото: Honda

С 2022 года выпускается шестое поколение Honda CR-V. Кроссовер существенно подрос и даже доступен в семиместном исполнении в отдельных странах. На разных рынках доступны бензиновые, гибридные, плагин-гибридные варианты и даже водородная версия.

Сейчас выпускают шестое поколение Honda CR-V Фото: Honda

По результатам 2024 года кроссовер Honda CR-V вошел в топ 5 самых популярных авто в мире — продано более 730 тыс. авто.

