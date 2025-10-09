Сімейний бестселер: кросовер Honda CR-V відзначає 30-річчя (фото)

Сьогодні 30-річний ювілей святкує Honda CR-V. Це один із перших компактних кросоверів у світі та один із найпопулярніших.

Honda CR-V стояла біля витоків сегменту компактних кросоверів і стала однією з наймасовіших моделей в історії японської марки. Уже виготовлено понад 15 мільйонів цих автомобілів, повідомляє офіційний сайт Honda.

Перша Honda CR-V 1995 року Фото: Honda

Історія Honda CR-V бере свій початок у першій половині 90-х. Саме тоді почали набирати популярність невеликі рамні позашляховики на кшталт Suzuki Vitara.

Ці позашляховики мали чудову прохідність, але програвали у місті легковим моделям. Саме тому в середині 90-х почали з’являтися перші кросовери з несучим кузовом на кшталт Toyota RAV4 s Honda CR-V.

Honda CR-V 2001 року Фото: Honda

Кросовер Honda CR-V (Comfortable Runabout Vehicle – "Комфортний малолітражний транспортний засіб") збудували на платформі масового Civic, що забезпечило непогану керованість.

Авто оснастили 2,0-літровою бензиновою четвіркою на 126 сил. У жовтні 1995 року нова Honda CR-V дебютувала в Японії, а з 1997 року продавалася в Європі та США.

Honda CR-V третього покоління, 2006 рік Фото: Honda

Honda CR-V виявилася успішною — практичною, надійною та комфортною. Розвиток моделі продовжили, і в 2001 році дебютувало друге її покоління. Кросовер підріс у розмірах і став більше пристосованим для сімей. Його дизайн став більш кутастим, а лінійку двигунів поповнили 2,4-літрова бензинова четвірка на 160 к. с. та 2,2-літровий 138-сильний турбодизель.

Кросовери Honda CR-V третьої (2006 рік) та четвертої (2011 рік) генерацій вирізнялися більш округленим обтічним дизайном. До речі, в 2011 році виготовили 5-мільйонну CR-V.

Четверта генерація Honda CR-V Фото: Honda

П’ята Honda CR-V 2016 року стала більшою та комфортнішою та просторішою, а також вперше отримала гібридні модифікації. Базову комплектацію поповнив комплекс безпеки Honda SENSING. Попит на модель продовжував зростати і в 2018 році з конвеєра зійшла 10-мільйонна Honda CR-V.

Honda CR-V п'ятого покоління отримала гібридні версії Фото: Honda

Із 2022 року випускають шосте покоління Honda CR-V. Кросовер суттєво підріс і навіть доступний у семимісному виконанні в окремих країнах. На різних ринках доступні бензинові, гібридні, плагін-гібридні варіанти та навіть воднева версія.

Зараз випускають шосте покоління Honda CR-V Фото: Honda

За результатами 2024 року кросовер Honda CR-V увійшов у топ 5 найпопулярніших авто у світі – продано понад 730 тис. авто.

До речі, нещодавно своє 65-річчя відзначив "Запорожець" — найвідоміший український автомобіль.

Також Фокус розповідав про найдешевший електрокар Honda за $18 250.