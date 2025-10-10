Раритет из 50-х: роскошное американское авто простояло 36 лет в гараже (видео)

В США нашли заброшенный кабриолет Chrysler New Yorker 1958 года. До наших дней сохранился десяток таких автомобилей.

Chrysler New Yorker 36 лет стоял в гараже и не эксплуатировался. О ценной находке рассказали в видео на Youtube-канале McCandless Collection.

Кабриолет Chrysler New Yorker нашли в штате Канзас. Выяснилось, что он не выезжал на дороги с 1989 года, однако довольно неплохо сохранился.

До недавнего времени у авто был один-единственный владелец, который хоть и перестал ездить на нем, но заботился о кабриолете. Кузов и салон Chrysler New Yorker в неплохом состоянии. Ржавчины нет, сохранились и хромированные детали, а заменена только мягкая крыша. Пробег составляет 91,7 тыс. км. Новый владелец решил не реставрировать Chrysler.

Изготовили всего 666 кабриолетов Chrysler New Yorker 1958 года Фото: скриншот / YouTube

Кабриолет Chrysler New Yorker 1958 года — ценная коллекционная модель, ведь таких авто выпустили всего 666 и всего десяток из них дожили до наших дней. Дело в том, что антикоррозийная обработка кузова в Chrysler 50-х оставляла желать лучшего и машины быстро ржавели.

Раритетное авто прекрасно сохранилось Фото: скриншот / YouTube

Chrysler New Yorker оснащен кондиционером, электростеклоподъемниками и радио. Под его капотом установлен 6,4-литровый 345-сильный V8 Hemi, а в паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

