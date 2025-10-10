Раритет із 50-х: розкішне американське авто простояло 36 років у гаражі (відео)

У США знайшли покинутий кабріолет Chrysler New Yorker 1958 року. До наших днів зберегли десяток таких автомобілів.

Chrysler New Yorker 36 років стояв у гаражі та не експлуатувався. Про цінну знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі McCandless Collection.

Кабріолет Chrysler New Yorker знайшли у штаті Канзас. Вияснилося, що він не виїжджав на дороги з 1989 року, проте доволі непогано зберігся.

До недавнього часу в авто був один-єдиний власник, який хоч і перестав їздити на ньому, та дбав про кабріолет. Кузов і салон Chrysler New Yorker в непоганому стані. Іржі немає,збереглися і хромовані деталі, а замінено лише м’який дах. Пробіг становить 91,7 тис. км. Новий власник вирішив не реставрувати Chrysler.

Виготовили лише 666 кабріолетів Chrysler New Yorker 1958 року Фото: скриншот / YouTube

Кабріолет Chrysler New Yorker 1958 року – цінна колекційна модель, адже таких авто випустили лише 666 і всього десяток із них дожили до наших днів. Річ у тім, що антикорозійна обробка кузова в Chrysler 50-х залишала бажати кращого і машини швидко іржавіли.

Раритетне авто чудово збереглося Фото: скриншот / YouTube

Chrysler New Yorker оснащений кондиціонером, електросклопідіймачами та радіо. Під його капотом встановлено 6,4-літровий 345-сильний V8 Hemi, а в парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

