Новое купе Toyota Century станет оригинальной альтернативой Bentley Continental GT (видео)

Премиальную линейку Toyota Century пополнит большое представительское купе. Авто отличается нестандартным дизайном и имеет сдвижные двери.

Related video

Купе Toyota Century покажут 30 октября на автосалоне Japan Mobility Show в Токио. Впрочем, первые официальные фото и видео с новинкой уже опубликованы на сайте Toyota.

Новая Toyota Century на данный момент является концептом, хотя не исключено, что купе выпустят лимитированной серией. В этом случае он станет более доступной альтернативой Bentley Continental GT.

Купе внешне напоминает кроссовер Toyota Century SUV, ведь имеет похожую переднюю часть с высоким длинным капотом, широкой решеткой радиатора и двухуровневой оптикой. К тому же, у него увеличен клиренс.

Дизайн передней части выдержан в духе кроссовера Toyota Century Фото: Toyota

Аркообразная крыша и высокая оконная линия добавляют динамичности силуэту Toyota Century. Интересная деталь: купе получило сдвижные двери.

Важно

На европейский рынок выходит молодежный электрокроссовер Toyota по цене RAV4 (фото)

Детали салона и характеристики Toyota Century пока не раскрывают. Ожидается, что купе будет гибридом, как и другие представители линейки.

Двери купе сдвигаются Фото: Toyota

Напомним, что кроссовер Toyota Century SUV оснащен 406-сильной гибридной установкой с 3,5-литровым бензиновым V6 и двумя электромоторами. Седан Toyota Century получил 5,0-литровый V8 и электромотор, которые суммарно развивают 431 л. с.

Кстати, на выставке Japan Mobility Show дебютирует и новая Toyota Corolla 2026, которая кардинально изменится.

Также Фокус рассказывал о дешевом пикапе Toyota за $19 000.