Нове купе Toyota Century стане оригінальною альтернативою Bentley Continental GT (відео)

Преміальну лінійку Toyota Century поповнить велике представницьке купе. Авто вирізняється нестандартним дизайном та має зсувні двері.

Related video

Купе Toyota Century покажуть 30 жовтня на автосалоні Japan Mobility Show у Токіо. Утім, перші офіційні фото та відео з новинкою вже опубліковано на сайті Toyota.

Нова Toyota Century наразі є концептом, хоча не виключено, що купе випустять лімітованою серією. У цьому випадку він стане доступнішою альтернативою Bentley Continental GT.

Купе зовні нагадує кросовер Toyota Century SUV, адже має схожу передню частину з високим довгим капотом, широкою решіткою радіатора та дворівневою оптикою. До того ж, у нього збільшений кліренс.

Дизайн передньої частини витриманий у дусі кросовера Toyota Century Фото: Toyota

Аркоподібний дах та висока віконна лінія додають динамічності силуету Toyota Century. Цікава деталь: купе отримало зсувні двері.

Важливо

На європейський ринок виходить молодіжний електрокросовер Toyota за ціною RAV4 (фото)

Деталі салону та характеристики Toyota Century наразі не розкривають. Очікується, що купе буде гібридом, як і інші представники лінійки.

Двері купе зсуваються Фото: Toyota

Нагадаємо, що кросовер Toyota Century SUV оснащений 406-сильною гібридною установкою з 3,5-літровим бензиновим V6 і двома електромоторами. Седан Toyota Century отримав 5,0-літровий V8 та електромотор, які сумарно розвивають 431 к. с.

До речі, на виставці Japan Mobility Show дебютує і нова Toyota Corolla 2026, яка кардинально зміниться.

Також Фокус розповідав про дешевий пікап Toyota за $19 000.