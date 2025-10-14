Лимитированный американский спорткар 60-х простоял более 10 лет в гараже (видео)

В США обнаружили заброшенное купе Chrysler 300J 1963 года. Редкий лимитированный спорткар мощностью 390 сил долгое время провел в гараже.

Спортивный Chrysler 300J не эксплуатировался более 10 лет. Об автомобиле рассказали в видео на Youtube-канале Dead Dodge Garage.

Chrysler 300J 1963 года не был брошенным. Долгое время автомобилем владел продавец запчастей к моделям концерна Chrysler. Неудивительно, что о спорткаре заботились.

Автомобиль хорошо сохранился — его кузов и салон в хорошем состоянии. Двигатель завели после несложного обслуживания и зарядки аккумулятора и Chrysler 300J поехал.

О спортивном авто заботились, поэтому оно неплохо сохранилось Фото: скриншот / YouTube

Теперь спортивное авто получило нового владельца — коллекционера моделей концерна Chrysler. Модель является редкой и очень ценной.

Дело в том, что заряженные Chrysler 300 50-х и 60-х годов выпускали чрезвычайно малыми сериями. В частности Chrysler 300J 1963 года собрали всего 400 и всего сотня этих авто сохранилась до наших дней.

6,8-литровый 390-сильный V8 без проблем завелся Фото: скриншот / YouTube

Купе Chrysler 300J оснащено большим 6,8-литровым V8 мощностью 390 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 230 км/ч.

