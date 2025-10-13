Простоял 19 лет в гараже: обнаружен заброшенный спорткар Porsche 80-х за $170 000 (видео)

В США обнаружили заброшенное купе Porsche 911 Turbo 1981 года. Спортивное авто не эксплуатировалось почти два десятилетия.

Заброшенный Porsche 911 Turbo нашли в гараже в штате Огайо. Видео с авто опубликовали на странице WD-Detailing в Youtube.

Этот спорткар Porsche 911 Turbo в 930 кузове перестали эксплуатировать в 2006 году. За почти три десятилетия простоя автомобиль покрылся слоем пыли и грязи.

Впрочем, когда авто отмыли и отчистили, то оказалось, что Porsche 911 Turbo прекрасно сохранился. Его кузов и салон в неплохом состоянии. Винтажный спорткар не стоит обслуживать.

Авто обнаружили в гараже в штате Огайо Фото: скриншот / YouTube

Купе Porsche 911 Turbo первого поколения — довольно редкая модель, ведь с 1075 по 1989 год изготовили всего 18 770 авто. Именно эта модель стала пионером турбонаддува. Сейчас средняя цена Porsche 911 Turbo 80-х составляет $170 000.

Спорткар прекрасно сохранился Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Porsche 911 Turbo 1981 года оснащен 3,3-литровой оппозитной шестеркой с турбонаддувом мощностью 300 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

