Простояв 19 років у гаражі: виявлено занедбаний спорткар Porsche 80-х за $170 000 (відео)

У США виявили покинуте купе Porsche 911 Turbo 1981 року. Спортивне авто не експлуатувалося майже два десятиліття.

Занедбаний Porsche 911 Turbo знайшли в гаражі у штаті Огайо. Відео з авто опублікували на сторінці WD-Detailing в Youtube.

Цей спорткар Porsche 911 Turbo в 930 кузовні перестали експлуатувати в 2006 році. За майже три десятиліття простою автомобіль покрився шаром пилу та бруду.

Утім, коли авто відмили і відчистили, то виявилося, що Porsche 911 Turbo чудово зберігся. Його кузов та салон у непоганому стані. Вінтажний спорткар не варто буде обслуговувати.

Авто виявили в гаражі у штаті Огайо Фото: скриншот / YouTube

Купе Porsche 911 Turbo першого покоління – доволі рідкісна модель, адже з 1075 по 1989 рік виготовили лише 18 770 авто. Саме ця модель стала піонером турбонаддуву. Зараз середня ціна Porsche 911 Turbo 80-х становить $170 000.

Спорткар чудово зберігся Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Porsche 911 Turbo 1981 року оснащений 3,3-літровою опозитною шісткою з турбонаддувом потужністю 300 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

