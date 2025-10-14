Лімітований американський спорткар 60-х простояв понад 10 років у гаражі (відео)
У США виявили покинуте купе Chrysler 300J 1963 року. Рідкісний лімітований спорткар потужністю 390 сил тривалий час провів у гаражі.
Спортивний Chrysler 300J не експлуатувався понад 10 років. Про автомобіль розповіли у відео на Youtube-каналі Dead Dodge Garage.
Chrysler 300J 1963 року не був покинутим. Тривалий час автомобілем володів продавець запчастин до моделей концерну Chrysler. Не дивно, що про спорткар дбали.
Автомобіль добре зберігся — його кузов та салон в гарному стані. Двигун завели після нескладного обслуговування та зарядки акумулятора і Chrysler 300J поїхав.
Тепер спортивне авто отримало нового власника – колекціонера моделей концерну Chrysler. Модель є рідкою і дуже цінною.
Річ у тім, що заряджені Chrysler 300 50-х та 60-х років випускали надзвичай но малими серіями. Зокрема Chrysler 300J 1963 року зібрали лише 400 і всього сотня цих авто збереглася до наших днів.
Купе Chrysler 300J оснащене великим 6,8-літровим V8 потужністю 390 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 230 км/год.
До речі, нещодавно виявили не менш рідкісний кабріолет Chrysler 1958 року, який 36 років стояв у гаражі.
Також Фокус розповідав про занедбаний Porsche 80-х років за $170 000.