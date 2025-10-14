На аукцион выставили культовый 24-летний седан BMW в новом состоянии (фото)

В США на аукционе продают седан BMW 7 Series 2001 года. Знаменитое представительское авто отлично сохранилось и является капсулой времени.

За 24 года этот BMW 7 Series E38 из штата Пенсильвания проехал всего 16 тыс. км. Об автомобиле рассказали на сайте онлайн аукциона Bring a Trailer.

Авто оснащено обвесом, спойлером и 18-дюймовыми дисками Фото: Bring a Trailer

Седан BMW 7 Series хранили в гараже и очень мало эксплуатировали, а также регулярно обслуживали. Его кузов, салон и двигатель в идеальном состоянии. Нынешний владелец проехал на этом автомобиле всего 640 км.

Салон оснащен кожей и деревом Фото: Bring a Trailer

Авто в версии BMW 740i Sport имеет обвес, небольшой задний спойлер и 17-дюймовые легкосплавные диски. Его салон отделан кожей и деревом, а комплектация довольно богатая. Седан оснащен ксеноновыми фарами, люком, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, аудиосистемой с CD-чейнджером, электроприводом передних и подогревом всех сидений.

Автомобиль богато оснащен Фото: Bring a Trailer

Капсула времени BMW 740i E38 укомплектована 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 286 л.с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Седан BMW способен разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

