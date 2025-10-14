На аукціон виставили культовий 24-річний седан BMW у новому стані (фото)

У США на аукціоні продають седан BMW 7 Series 2001 року. Знамените представницьке авто чудово збереглося і є капсулою часу.

Related video

За 24 роки цей BMW 7 Series E38 зі штату Пенсільванія проїхав лише 16 тис. км. Про автомобіль розповіли на сайті онлайн аукціону Bring a Trailer.

Авто оснащене обвісом, спойлером і 18-дюймовими дисками Фото: Bring a Trailer

Седан BMW 7 Series зберігали в гаражі та дуже мало експлуатували, а також регулярно обслуговували. Його кузов, салон та двигун в ідеальному стані. Нинішній власник проїхав на цьому автомобілі лише 640 км.

Салон оснащений шкірою і деревом Фото: Bring a Trailer

Важливо

В Україні виставили на продаж колекцію вінтажних мотоциклів BMW 30-х і 40-х (фото)

Авто у версії BMW 740i Sport має обвіс, невеликий задній спойлер та 17-дюймові легкосплавні диски. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а комплектація доволі багата. Седан оснащений ксеноновими фарами, люком, двозонним клімат-контролем, круїз-контролем, аудіосистемою з CD-чейнджером, електроприводом передніх та підігрівом усіх сидінь.

Автомобіль багато оснащений Фото: Bring a Trailer

Капсула часу BMW 740i E38 укомплектована 4,4-літровим бензиновим V8 потужністю 286 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП. Седан BMW здатен розігнатися до 100 км/год за 6,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

До речі, нещодавно в Україні виявили добре збережений седан BMW 7 Series 70-х із цікавою історією.

Також Фокус розповідав про раритетний Ford Mustang 1969 року за $500 000 у новому стані.