Доступный китайский электромобиль провалил краш-тесты в Европе (видео)
Электрокар Dongfeng Box не лучшим образом показал себя в краш-тестах EuroNCAP. Недорогую модель стоимостью от 16 000 евро признали небезопасной при ДТП.
Новый Dongfeng Box получил всего 3 звезды из 5 возможных за краш-тесты EuroNCAP. Даже по меркам бюджетных моделей это провальный результат. О неудачных испытаниях рассказали на сайте организации.
Китайский электромобиль Dongfeng Box выходит на европейский рынок, а потому был вынужден пройти краш-тесты EuroNCAP. Впрочем, модель оказалась не подготовленной к новым стандартам безопасности.Важно
Оценки Dongfeng Box составили 69% за защиту взрослых и 81% — за детей. Безопасность пешеходов при наезде оценили в 67%, а оснащение по безопасности — в 77%.
Эксперты EuroNCAP отметили, что во время лобового удара на скорости 50 км/ч, который имитировал столкновение с другим авто, разошлись сварные швы в силовом каркасе кузова Dongfeng Box и он потерял свою целостность.
Это создает угрозу для грудной клетки водителя и задних пассажиров, а также бедер переднего пассажира. Также во время бокового удара высок риск столкновения водителя и пассажира, что может привести к травмированию.
Ранее Фокус рассказывал о более доступном аналоге Rolls-Royce Cullinan от Dongfeng.
Также мы писали, что на европейский рынок выходит новая Toyota RAV4 2026.