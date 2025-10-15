Доступный китайский электромобиль провалил краш-тесты в Европе (видео)

Электрокар Dongfeng Box не лучшим образом показал себя в краш-тестах EuroNCAP. Недорогую модель стоимостью от 16 000 евро признали небезопасной при ДТП.

Related video

Новый Dongfeng Box получил всего 3 звезды из 5 возможных за краш-тесты EuroNCAP. Даже по меркам бюджетных моделей это провальный результат. О неудачных испытаниях рассказали на сайте организации.

Китайский электромобиль Dongfeng Box выходит на европейский рынок, а потому был вынужден пройти краш-тесты EuroNCAP. Впрочем, модель оказалась не подготовленной к новым стандартам безопасности.

Важно

Немецкие эксперты определили лучшие авто года: доминируют электромобили и кроссоверы (фото)

Оценки Dongfeng Box составили 69% за защиту взрослых и 81% — за детей. Безопасность пешеходов при наезде оценили в 67%, а оснащение по безопасности — в 77%.

Безопасность Dongfeng Box оценили в 3 звезды из 5 возможных Фото: EuroNCAP

Эксперты EuroNCAP отметили, что во время лобового удара на скорости 50 км/ч, который имитировал столкновение с другим авто, разошлись сварные швы в силовом каркасе кузова Dongfeng Box и он потерял свою целостность.

Это создает угрозу для грудной клетки водителя и задних пассажиров, а также бедер переднего пассажира. Также во время бокового удара высок риск столкновения водителя и пассажира, что может привести к травмированию.

Ранее Фокус рассказывал о более доступном аналоге Rolls-Royce Cullinan от Dongfeng.

Также мы писали, что на европейский рынок выходит новая Toyota RAV4 2026.