Доступний китайський електромобіль провалив краш-тести в Європі (відео)
Електрокар Dongfeng Box не найкращим чином показав себе в краш-тестах EuroNCAP. Недорогу модель вартістю від 16 000 євро визнали небезпечною при ДТП.
Новий Dongfeng Box отримав лише 3 зірки з 5 можливих за краш-тести EuroNCAP. Навіть за мірками бюджетних моделей це провальний результат. Про невдалі випробування розповіли на сайті організації.
Китайський електромобіль Dongfeng Box виходить на європейський ринок, а тому був змушений пройти краш-тести EuroNCAP. Утім, модель виявилася не підготовленою до нових стандартів безпеки.Важливо
Оцінки Dongfeng Box склали 69% за захист дорослих і 81% — за дітей. Безпеку пішоходів при наїзді оцінили в 67%, а оснащення з безпеки – в 77%.
Експерти EuroNCAP зазначили, що під час лобового удару на швидкості 50 км/год, який імітував зіткнення з іншим авто, розійшлися зварні шви в силовому каркасі кузова Dongfeng Box і він втратив свою цілісність.
Це створює загрозу для грудної клітки водія та задніх пасажирів, а також стегон переднього пасажира. Також під час бокового удару високий ризик зіткнення водія та пасажира, що може призвести до травмування.
