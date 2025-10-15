Доступний китайський електромобіль провалив краш-тести в Європі (відео)

Електрокар Dongfeng Box не найкращим чином показав себе в краш-тестах EuroNCAP. Недорогу модель вартістю від 16 000 євро визнали небезпечною при ДТП.

Новий Dongfeng Box отримав лише 3 зірки з 5 можливих за краш-тести EuroNCAP. Навіть за мірками бюджетних моделей це провальний результат. Про невдалі випробування розповіли на сайті організації.

Китайський електромобіль Dongfeng Box виходить на європейський ринок, а тому був змушений пройти краш-тести EuroNCAP. Утім, модель виявилася не підготовленою до нових стандартів безпеки.

Оцінки Dongfeng Box склали 69% за захист дорослих і 81% — за дітей. Безпеку пішоходів при наїзді оцінили в 67%, а оснащення з безпеки – в 77%.

Безпеку Dongfeng Box оцінили в 3 зірки з 5 можливих Фото: EuroNCAP

Експерти EuroNCAP зазначили, що під час лобового удару на швидкості 50 км/год, який імітував зіткнення з іншим авто, розійшлися зварні шви в силовому каркасі кузова Dongfeng Box і він втратив свою цілісність.

Це створює загрозу для грудної клітки водія та задніх пасажирів, а також стегон переднього пасажира. Також під час бокового удару високий ризик зіткнення водія та пасажира, що може призвести до травмування.

