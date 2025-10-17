В Киеве заметили мощный кроссовер Audi за 4,5 миллиона с интересным тюнингом (фото)

В Киеве сфотографировали новый Audi SQ8. 507-сильный заряженный кроссовер способен разогнаться до сотни за 4,1 с.

Кроссовер Audi SQ8 — спортивная версия модели, которая в Украине стоит от 4,5 миллиона гривен. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Кроссовер стартует до сотни за 4,1 с Фото: Topcars UA

Новый Audi SQ8 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо, который развивает 507 л.с. и 770 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

К тому же, кроссовер Audi SQ8 получил спортивный дифференциал и пневмоподвеску, а за доплату ему предлагают управляемые задние колеса, активные стабилизаторы и даже карбоново-керамические тормоза.

Кроссовер получил тюнинг от ABT Sportsline Фото: Topcars UA

Отличить заряженный вариант от стандартного Audi Q8 можно по иной решетке радиатора и четырем выхлопным трубам. Конкретно это авто получило тюнинг-пакет от ABT Sportsline, который включает карбоновый обвес с красными акцентами, дополнительный задний спойлер, декор и 22-дюймовые диски. В салоне установили спортивные передние сиденья.

