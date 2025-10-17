У Києві помітили потужний кросовер Audi за 4,5 мільйона із цікавим тюнінгом (фото)

У Києві сфотографували новий Audi SQ8. 507-сильний заряджений кросовер здатен розігнатися до сотні за 4,1 с.

Кросовер Audi SQ8 – спортивна версія моделі, яка в Україні коштує від 4,5 мільйона гривень. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Кросовер стартує до сотні за 4,1 с Фото: Topcars UA

Новий Audi SQ8 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 507 к. с. та 770 Н∙м. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,1 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

До того ж, кросовер Audi SQ8 отримав спортивний диференціал та пневмопідвіску, а за доплату йому пропонують керовані задні колеса, активні стабілізатори та навіть карбоново-керамічні гальма.

Кросовер отримав тюнінг від ABT Sportsline Фото: Topcars UA

Відрізнити заряджений варіант від стандартного Audi Q8 можна за інакшою решіткою радіатора та чотирма вихлопними трубами. Конкретно це авто отримало тюнінг-пакет від ABT Sportsline, який включає карбоновий обвіс із червоними акцентами, додатковий задній спойлер, декор та 22-дюймові диски. У салоні встановили спортивні передні сидіння.

