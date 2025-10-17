Раритетный британский спорткар превратили в самый быстрый в мире сарай (фото)
В Великобритании создали оригинальный сарай на колесах. Его построили специально, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Оригинальный проект Ed the Shed ("Сарай Эд") воплотил в жизнь 61-летний детский писатель Брайан Кейд. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Дом на колесах Ed the Shed создан, чтобы побить мировой рекорд скорости среди сараев. Нынешнее достижение, зафиксированное в Книге рекордов Гиннеса за 2020 год, составляет 170,5 км/ч.
За основу для необычного транспортного средства взяли старый британский спорткар TVR с 4,5-литровым 360-сильным V8, с которого сняли кузов.
На шасси авто установили деревянный сарай с бутафорским дымоходом. Его выполнили в стиле иллюстрации к книге Брайана Кэда "Свиная эскапада", которая является осовремененной версией сказки о волке и трех поросятах.
Конечно, аэродинамика Ed the Shed оставляет желать лучшего, но он вполне способен побить рекорд Гиннеса Во время первого заезда 20 августа сарай на колесах развил 154,4 км/ч, после чего у него сгорело сцепление.
На прошлых выходных автодом Ed the Shed провел несколько заездов на аэродроме в Йоркшире и развил 198 км/ч, однако представителей Книги рекордов Гиннеса на месте не было. Так что рекордный заезд надо повторить, чтобы его верифицировали.
