Британка превратила фургон в уютный автодом в стилистике "Властелина колец" (видео)

Коммерческий Vauxhall Movano стал основой для интересного проекта Frodo. Фургон превратили в нестандартный дом на колесах в стиле фэнтези.

Related video

Автодом Frodo создала собственноручно Джессика из Великобритании. Все работы заняли три с половиной месяца. Она рассказала о проекте в видео на своем Youtube-канале Roots in the Wild.

Джессика является поклонницей трилогии Джона Р. Р. Толкиена "Властелин колец" и решила переделать фургон Vauxhall (Opel) Movano 2016 года в передвижную хижину хоббита Фродо Бэггинса.

Салон Vauxhall Movano отделан деревом, а вся мебель стилизована под старину. Внутри установили многочисленные шкафы и полочки, а под потолком подвесили посуду. Все работы Джессика выполнила вместе со своим бойфрендом и не обращалась за помощью к специалистам.

Салон напоминает интерьер хижины хоббитов из "Властелина колец" Фото: скриншот / YouTube

Хотя интерьер Vauxhall Movano винтажный, "начинка" довольно современная. На кухне есть индукционная плита, духовка и раковина. Есть и небольшой санузел с душем. В задней части салона установлен раскладной Г-образный диван.

Важно

Opel выводит на рынок семейный электрокроссовер с запасом хода почти 700 км (фото)

Дом на колесах обогревается печкой-буржуйкой. Кроме того, он оснащен баком на 86 литров воды, аккумулятором на 2 кВт∙ч и солнечными батареями на крыше.

Во внутренней отделке использовали дерево Фото: скриншот / YouTube

Сейчас Джессика путешествует на Frodo со своей собакой. Путешествия обходятся ей в 700 долларов в месяц.

Ранее Фокус рассказывал о брутальном внедорожном автодоме на базе Ford Ranger.

Также мы писали об оригинальном фургоне Citroen в ретростиле.