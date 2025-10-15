Підтримайте нас RU
Британка перетворила фургон на затишний автодім у стилістиці "Володаря кілець" (відео)

Vauxhall Movano 2016
Vauxhall Movano перетворили на оригінальний автодім | Фото: скриншот / YouTube

Комерційний Vauxhall Movano став основою для цікавого проєкту Frodo. Фургон перетворили на нестандартний дім на колесах у стилі фентезі.

Автодім Frodo створила власноруч Джессіка з Великої Британії. Усі роботи зайняли три з половиною місяці. Вона розповіла про проєкт у відео на своєму Youtube-каналі Roots in the Wild.

Джессіка є шанувальницею трилогії Джона Р. Р. Толкієна "Володар кілець" і вирішила переробити фургон Vauxhall (Opel) Movano 2016 року на пересувну хатинку хоббіта Фродо Беггінса.

Салон Vauxhall Movano оздоблений деревом, а всі меблі стилізовані під старовину. Усередині встановили численні шафи та полички, а під стелею підвісили посуд. Усі роботи Джессіка виконала разом зі своїм бойфрендом і не зверталася за допомогою до спеціалістів.

автодім ретро
Салон нагадує інтер'єр хатини хоббітів із "Володаря кілець"
Фото: скриншот / YouTube

Хоча інтер’єр Vauxhall Movano вінтажний, "начинка" доволі сучасна. На кухні є індукційна плита, духовка та раковина. Є і невеликий санвузол із душем. У задній частині салону встановлено розкладний Г-подібний диван.

Дім на колесах обігрівається пічкою-буржуйкою. Крім того, він оснащений баком на 86 літрів води, акумулятором на 2 кВт∙год та сонячними батареями на даху.

У внутрішньому оздобленні використали дерево
У внутрішньому оздобленні використали дерево
Фото: скриншот / YouTube

Зараз Джессіка подорожує на Frodo зі своїм собакою. Мандри обходяться їй в 700 доларів на місяць.

Раніше Фокус розповідав про брутальний позашляховий автодім на базі Ford Ranger.

Також ми писали про оригінальний фургон Citroen у ретростилі.