Британка перетворила фургон на затишний автодім у стилістиці "Володаря кілець" (відео)
Комерційний Vauxhall Movano став основою для цікавого проєкту Frodo. Фургон перетворили на нестандартний дім на колесах у стилі фентезі.
Автодім Frodo створила власноруч Джессіка з Великої Британії. Усі роботи зайняли три з половиною місяці. Вона розповіла про проєкт у відео на своєму Youtube-каналі Roots in the Wild.
Джессіка є шанувальницею трилогії Джона Р. Р. Толкієна "Володар кілець" і вирішила переробити фургон Vauxhall (Opel) Movano 2016 року на пересувну хатинку хоббіта Фродо Беггінса.
Салон Vauxhall Movano оздоблений деревом, а всі меблі стилізовані під старовину. Усередині встановили численні шафи та полички, а під стелею підвісили посуд. Усі роботи Джессіка виконала разом зі своїм бойфрендом і не зверталася за допомогою до спеціалістів.
Хоча інтер’єр Vauxhall Movano вінтажний, "начинка" доволі сучасна. На кухні є індукційна плита, духовка та раковина. Є і невеликий санвузол із душем. У задній частині салону встановлено розкладний Г-подібний диван.Важливо
Дім на колесах обігрівається пічкою-буржуйкою. Крім того, він оснащений баком на 86 літрів води, акумулятором на 2 кВт∙год та сонячними батареями на даху.
Зараз Джессіка подорожує на Frodo зі своїм собакою. Мандри обходяться їй в 700 доларів на місяць.
