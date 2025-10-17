Раритетний британський спорткар перетворили на найшвидший у світі сарай (фото)

У Великій Британії створили оригінальний сарай колесах. Його збудували спеціально, аби потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Оригінальний проєкт Ed the Shed ("Сарай Ед") втілив у життя 61-річний дитячий письменник Браян Кейд. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Дім на колесах Ed the Shed створений, аби побити світовий рекорд швидкості серед сараїв. Нинішнє досягнення, зафіксоване в Книзі рекордів Гіннеса за 2020 рік, складає 170,5 км/год.

За основу для незвичного транспортного засобу взяли старий британський спорткар TVR із 4,5-літровим 360-сильним V8, з якого зняли кузов.

Проєкт втілює в життя письменник Браян Кейд Фото: autoevolution.com

На шасі авто встановили дерев’яний сарай із бутафорським димарем. Його виконали у стилі ілюстрації до книги Браяна Кеда "Свиняча ескапада", яка є осучасненою версією казки про вовка і трьох поросят.

Звісно, аеродинаміка Ed the Shed залишає бажати кращого, але він цілком здатен побити рекорд Гіннеса Під час першого заїзду 20 серпня сарай на колесах розвинув 154,4 км/год, після чого в нього згоріло зчеплення.

В основі Ed the Shed лежить спорткар TVR Фото: autoevolution.com

На минулих вихідних автодім Ed the Shed провів кілька заїздів на аеродромі в Йоркширі й розвинув 198 км/год, проте представників Книги рекордів Гіннеса на місці не було. Отже, рекордний заїзд треба повторити, аби його верифікували.

