Когда менять резину и как подготовить авто к зиме в Украине: советы эксперта (видео)
Менять шины на зимние нужно уже сейчас, чтобы не попасть в ДТП. Кроме того, не лишним будет заменить рабочие жидкости и проверить аккумулятор авто.
Не следует ждать первых морозов — лучше уже сейчас переобуться в зимнюю резину. Такого мнения придерживается журналист, основатель сайта Autogeek Евгений Муджири, о чем он сообщил в эфире телеканала "Киев 24".
По его словам, немало аварий происходят в первые дни морозов с людьми, которые не перешли на сезонную резину. В холодную погоду летние шины становятся непредсказуемыми даже на небольшой скорости при попытке доехать до шиномонтажа.
"Те, кто ждет первых морозов, участвуют в праздновании "дня жестянщика", — подчеркнул Евгений Муджири.Важно
Впрочем, замена резины на зимнюю — не единственная процедура, которую автомобилисты должны выполнить до наступления холодов. Стоит проверить аккумулятор, ведь в среднем он служит три года и в мороз его емкость снижается.
Кроме того, не лишним будет проверить состояние осветительных приборов и всегда возить с собой запасные лампочки. Также перед зимой следует заменить все рабочие жидкости в автомобиле, если летом не проводилось плановое техобслуживание.
Ранее Фокус рассказывал, почему необходимо менять шины на зимние именно сейчас и чем они лучше всесезонной резины.
Также мы писали, что в Украине могут существенно увеличить штрафы за превышение скорости.