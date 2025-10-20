Коли міняти гуму та як підготувати авто до зими в Україні: поради експерта (відео)

Міняти шини на зимові потрібно вже зараз, аби не потрапити в ДТП. Крім того, не зайвим буде замінити робочі рідини та перевірити акумулятор авто.

Не слід чекати перших морозів — краще вже зараз перевзутися у зимову гуму. Такої думки притримується журналіст, засновник сайту Autogeek Євген Муджирі, про що він повідомив у ефірі телеканалу "Київ 24".

За його словами, чимало аварій стаються в перші дні морозів з людьми, які не перейшли на сезонну гуму. У холодну погоду літні шини стають непередбачуваними навіть на невеликій швидкості при спробі доїхати до шиномонтажу.

"Ті, хто чекає перших морозів, беруть участь у святкуванні "дня жерстяника", — наголосив Євген Муджирі.

Утім, заміна гуми на зимову – не єдина процедура, яку автомобілісти повинні виконати до настання холодів. Варто перевірити акумулятор, адже у середньому він служить три роки і в мороз його ємність знижується.

Крім того, не зайвим буде перевірити стан освітлювальних приладів і завжди возити з собою запасні лампочки. Також перед зимою слід замінити усі робочі рідини в автомобілі, якщо влітку не проводилося планове техобслуговування.

