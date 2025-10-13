Сезонна заміна шин в Україні: чому перевзутися в зимову гуму потрібно вже зараз

Осінь цьогоріч прохолодна, тому час замінити шини в авто вже прийшов. Не варто чекати, поки на дорогах з’явиться перший сніг.

Міняти шини на зимові варто, коли середньодобова температура опуститься нижче +7 градусів за Цельсієм. Подібні поради оприлюднив один з виробників шин

Навіщо міняти шини в Україні?

Саме за температури нижче +7°C літні шини стають твердими і втрачають свої властивості, а значить і зчеплення з дорогою погіршується. І навіть якщо вдень дещо тепліше, то варто розуміти, що вночі можуть бути заморозки. В Україну йде похолодання і в низці регіонів середньодобова температура якраз опуститься нижче +7°C.

Змінювати шини на зимові рекомендується при середньодобовій температурі нижче +7°C Фото: kolesa.guru

Зимові шини виготовлені зі спеціальних сортів гуми, які залишаються м’якими навіть у серйозний мороз. Тому за низьких температур зимова гума забезпечує краще зчеплення з дорогою та менший гальмівний шлях.

До того ж, зимові шини мають особливий малюнок протектора, який ефективніше відводить воду та сніг, а отже дозволяє забезпечує кращий контроль над авто в негоду.

Зимова чи гума чи всесезонна?

У країнах, де сніг – не рідкість, експерти радять міняти шини на зимові, а не всесезонні. В Україні зими хоч і стали теплішими, та залишаються сніжними. Всесезонна гума – компромісний варіант, адже взимку такі покришки гірші за зимові шини, а влітку – за літні.

Шиповані шини варто обирати в місцевості, де снігу випадає більше — наприклад, у горах, адже у м'яку зиму шипи стиратимуться навіть на мокрому асфальті, якщо на ньому немає снігу чи льоду.

Чи є покарання за літню гуму взимку?

У низці країн є штрафи за літню гуму взимку, однак в Україні їх поки не запровадили. Законопроєкт про покарання за несвоєчасну заміну гуми зареєстрований у Верховній Раді й він передбачає штраф у розмірі 340 гривень.

