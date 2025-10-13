Сезонная замена шин в Украине: почему переобуться в зимнюю резину нужно уже сейчас

Осень в этом году прохладная, поэтому время заменить шины в авто уже пришло. Не стоит ждать, пока на дорогах появится первый снег.

Related video

Менять шины на зимние стоит, когда среднесуточная температура опустится ниже +7 градусов по Цельсию. Подобные советы обнародовал один из производителей шин

Зачем менять шины в Украине?

Именно при температуре ниже +7°C летние шины становятся твердыми и теряют свои свойства, а значит и сцепление с дорогой ухудшается. И даже если днем несколько теплее, то стоит понимать, что ночью могут быть заморозки. В Украину идет похолодание и в ряде регионов среднесуточная температура как раз опустится ниже +7°C.

Менять шины на зимние рекомендуется при среднесуточной температуре ниже +7°C Фото: kolesa.guru

Зимние шины изготовлены из специальных сортов резины, которые остаются мягкими даже в серьезный мороз. Поэтому при низких температурах зимняя резина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и меньший тормозной путь.

К тому же, зимние шины имеют особый рисунок протектора, который эффективнее отводит воду и снег, а следовательно позволяет обеспечивает лучший контроль над авто в непогоду.

Важно

В Украине падает спрос на дизельные авто: какие модели продолжают покупать (фото)

Зимняя ли резина или всесезонная?

В странах, где снег — не редкость, эксперты советуют менять шины на зимние, а не всесезонные. В Украине зимы хоть и стали теплее, но остаются снежными. Всесезонная резина — компромиссный вариант, ведь зимой такие покрышки хуже зимних шин, а летом — летних.

Шипованные шины стоит выбирать в местности, где снега выпадает больше — например, в горах, ведь в мягкую зиму шипы будут стираться даже на мокром асфальте, если на нем нет снега или льда.

Есть ли наказание за летнюю резину зимой?

В ряде стран есть штрафы за летнюю резину зимой, однако в Украине их пока не ввели. Законопроект о наказании за несвоевременную замену резины зарегистрирован в Верховной Раде и он предусматривает штраф в размере 340 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине могут вырасти штрафы за превышение скорости.

Также мы писали, что украинцы смогут управлять номерами авто онлайн.