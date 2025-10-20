Обнаружен культовый спортивный Mercedes 80-х без пробега: его берегли 42 года (фото)

В Великобритании нашли Mercedes-Benz SL 1982 года в идеальном состоянии. Спортивное авто вообще не эксплуатировалось и прекрасно сохранилось.

Mercedes SL R107 простоял 42 года в гараже и никогда не получал номера. Об автомобиле рассказали на сайте мастерской SLSHOP, которая обнаружила раритет.

Автомбиль 42 года простоял в гараже

Все это время у машины был один-единственный владелец. Часовщик мистер Гаф купил Mercedes SL500 в конце 1982 года за 24 000 фунтов стерлингов и сразу поставил его в отапливаемый гараж своего поместья в графстве Стаффордшир. Там машина пробыла до 2024 года.

Спортивный Mercedes идеально сохранился

Британец заботился о машине и даже изготовил для нее особую эмблему из серебра. Впрочем, эксплуатировать спорткар он не собирался.

Капсула времени Mercedes SL500 идеально сохранилась и выглядит как новое авто. Кузов и кожаный салон в отличном состоянии, а на двигателе осталась заводская смазка-консервант. На одометре высвечивается пробег в 67 км.

5,0-литровый V8 до сих пор в заводском консерванте

Mercedes SL500 R107 оснащен 5,0-литровым 240-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Его максимальная скорость составляет 225 км/ч. Спорткар укомплектован кондиционером, подогревом сидений и ABS.

Для своего авто владелец изготовил лого Mercedes из серебра

Несколько лет назад еще одна капсула времени Mercedes SL R107 ушла с молотка за 260 000 долларов, однако в SLSHOP не планируют продавать авто. Его покажут на автошоу, а затем будут демонстрировать в офисе компании в специальном стеклянном боксе.

