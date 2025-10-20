Виявлено культовий спортивний Mercedes 80-х без пробігу: його берегли 42 роки (фото)
У Великій Британії знайшли Mercedes-Benz SL 1982 року в ідеальному стані. Спортивне авто взагалі не експлуатувалося і чудово збереглося.
Mercedes SL R107 простояв 42 роки в гаражі й ніколи не отримував номери. Про автівку розповіли на сайті майстерні SLSHOP, яка виявила раритет.
Увесь цей час в автівки був один-єдиний власник. Годинникар містер Гаф купив Mercedes SL500 у кінці 1982 року за 24 000 фунтів стерлінгів і одразу поставив його в опалюваний гараж свого маєтку в графстві Стаффордшир. Там машина пробула до 2024 року.
Британець дбав про машину і навіть виготовив для неї особливу емблему зі срібла. Утім, експлуатувати спорткар він не збирався.Важливо
Капсула часу Mercedes SL500 ідеально збереглася і виглядає як нове авто. Кузов і шкіряний салон у чудовому стані, а на двигуні залишилася заводська змазка-консервант. На одометрі висвічується пробіг у 67 км.
Mercedes SL500 R107 оснащений 5,0-літровим 240-сильним V8 та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Його максимальна швидкість становить 225 км/год. Спорткар укомплектований кондиціонером, підігрівом сидінь та ABS.
Кілька років тому ще одна капсула часу Mercedes SL R107 пішла з молотка за 260 000 доларів, проте в SLSHOP не планують продавати авто. Його покажуть на автошоу, а потім демонструватимуть в офісі компанії у спеціальному скляному боксі.
