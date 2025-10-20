Bugatti Chiron шокировал стоимостью ремонта после ДТП: фары стоят как Lamborghini (видео)

Bugatti Chiron не только стоит немало, но и чрезвычайно дорог в ремонте. Его фары стоят как суперкар Lamborghini.

Ремонт Bugatti Chiron после серьезного ДТП обойдется в сотни тысяч долларов — это дорого даже по меркам суперкаров. О стоимости запчастей для авто рассказал блогер и специалист по восстановлению суперкаров Мэт Армстронг в видео на своем Youtube-канале.

Мэт Армстронг взялся провести диагностику купе Bugatti Chiron Pur Sport блогера Alex G, которое тот разбил в Майами. Стоимость ремонта его шокировала.

Оказалось, что пара светодиодных фар Bugatti Chiron обойдется в 174 000 долларов — как подержанный Lamborghini Huracan. Примерно во столько же обойдутся карбоновые передние крылья.

Одна часть капота из углеволокна стоит 58 000 долларов, а решетка радиатора в виде подковы — это 93 000 долларов. Таким образом, стоимость ремонта превысит $500 000.

Ремонт Bugatti Chiron после ДТП оценили минимум в $500 000 Фото: скриншот / YouTube

Увидев такие цены на ремонт Bugatti Chiron, Мэт Армстронг задумался, целесообразно ли вообще восстанавливать суперкар и стоит ли ему браться за эту работу.

Также авто готовы отремонтировать на заводе Bugatti. Сейчас раритетный суперкар Bugatti Chiron планируют продать на аукционе Copart.

