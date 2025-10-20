Bugatti Chiron шокував вартістю ремонту після ДТП: фари коштують як Lamborghini (відео)

Bugatti Chiron не лише коштує чимало, але й надзвичайно дорогий у ремонті. Його фари коштують як суперкар Lamborghini.

Ремонт Bugatti Chiron після серйозної ДТП обійдеться в сотні тисяч доларів — це дорого навіть за мірками суперкарів. Про вартість запчастин для авто розповів блогер та спеціаліст із відновлення суперкарів Мет Армстронг у відео на своєму Youtube-каналі.

Мет Армстронг взявся провести діагностику купе Bugatti Chiron Pur Sport блогера Alex G, яке той розбив у Маямі. Вартість ремонту його шокувала.

Виявилося, що пара світлодіодних фар Bugatti Chiron обійдеться в 174 000 доларів – як вживаний Lamborghini Huracan. Приблизно у стільки ж обійдуться карбонові передні крила.

Одна частина капоту з вуглеволокна коштує 58 000 доларів, а решітка радіатора у вигляді підкови – це 93 000 доларів. Отже, вартість ремонту перевищить $500 000.

Ремонт Bugatti Chiron після ДТП оцінили щонайменше в $500 000 Фото: скриншот / YouTube

Побачивши такі ціни на ремонт Bugatti Chiron, Мет Армстронг задумався, чи доцільно взагалі відновлювати суперкар і чи варто йому братися за цю роботу.

Також авто готові відремонтувати на заводі Bugatti. Зараз раритетний суперкар Bugatti Chiron планують продати на аукціоні Copart.

