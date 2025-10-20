Ferrari возродила свой самый знаменитый суперкар в новом формате (фото)

Культовый суперкар Ferrari F40 получил современного преемника. Купе SC40 сочетает классический дизайн в духе 80-х с современной 30-сильной установкой.

Новый Ferrari SC40 — эксклюзивная модель, созданная в рамках программы Special Projects по заказу анонимного ценителя F40. Она останется в единственном экземпляре, сообщается на официальном сайте Ferrari.

Авто выпустили в единственном экземпляре Фото: Ferrari

За основу для новинки взяли современный суперкар Ferrari 296 GTB, которому заменили значительную часть кузовных панелей. Новая передняя часть с рубленым дизайном, воздухозаборники в боковинах и большое антикрыло сзади сделали авто похожим на купе Ferrari F40 1987 года. В похожем стиле выдержана и крышка капота двигателя.

Салон Ferrari SC40 отделали карбоном и кевларом Фото: Ferrari

Салон Ferrari SC40 украсили алькантарой и тканью жаккардом. Кроме того, появились вставки из карбона и кевлара, как у Ferrari F40.

Гибридная установка Ferrari 296 GTB осталась без изменений. 3,0-литровый V6 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 830 л. с. и 740 Н∙м. Для сравнения, турбомотор Ferrari F40 выдает 487 сил.

Суперкар оснащен 830-сильной гибридной установкой Фото: Ferrari

Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость превышает 330 км/ч. К тому же, гибрид Ferrari SC40 способен проехать до 25 км в электрическом режиме.

