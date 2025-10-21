На аукцион выставили "королевский" суперкар Ferrari 80-х, о котором мало кто знает (фото)

Поддержите нас UA
Ferrari 512 BB Koenig
Выпущено всего 20-30 Ferrari 512 BBi Koenig | Фото: bonhams.com

В Великобритании на онлайн аукционе продают редкий суперкар Ferrari 512 BBi Koenig 1983 года. В свое время это 450-сильное купе было одним из самых быстрых авто в мире.

За Ferrari 512 BBi Koenig планируют получить от 85 000 до 90 000 фунтов стерлингов ($114 000 — 121 000). Об авто рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.

Ferrari 512 BBi Koenig
Суперкар получил обвес и большое антикрыло
Фото: bonhams.com

Купе Ferrari 512 BBi 1983 года доработали специалисты немецкого ателье Koenig Specials. Всего выпустили всего 20-30 таких авто, поэтому о них не все знают. Кстати, в переводе с немецкого слово Koenig означает "Король".

Оппозитный 12-цилиндровый двигатель Ferrari 512 BBi объемом 5 л получил новые поршни, распределительные валы и выхлоп, что подняло его мощность с 340 до 450 сил.

Двигатель Ferrari 512
Мощность двигателя увеличили с 340 до 450 сил
Фото: bonhams.com

Максимальная скорость Ferrari 512 Koenig превышает 300 км/ч, то есть это было одно из самых быстрых авто начала 80-х. Кроме того, установили более жесткие пружины подвески и стабилизаторы.

Тюнинг Ferrari 512 BBi от Koenig Specials также включает обвес, раздутые крылья и огромное антикрыло. Кроме того, появились широкие задние шины. В салоне установили комфортабельные регулируемые сиденья.

Салон Ferrari 512 BB
В салоне установили более удобные сиденья
Фото: bonhams.com

Конкретно это купе Ferrari 512 BBi Koenig до 2015 года было зарегистрировано в Германии, а затем переехало в коллекцию в Великобритании. Его пробег составляет 39 тыс. км.

Кстати, недавно культовый суперкар Ferrari F40 получил современного преемника.

Также Фокус писал, что Роуэн Аткинсон продает на аукционе свой эксклюзивный Jaguar.