На аукціон виставили "королівський" суперкар Ferrari 80-х, про який мало хто знає (фото)
У Великій Британії на онлайн аукціоні продають рідкісний суперкар Ferrari 512 BBi Koenig 1983 року. Свого часу це 450-сильне купе було одним із найшвидших авто у світі.
За Ferrari 512 BBi Koenig планують отримати від 85 000 до 90 000 фунтів стерлінгів ($114 000 – 121 000). Про авто розповіли на сайті аукціонного дому Bonhams.
Купе Ferrari 512 BBi 1983 року доопрацювали спеціалісти німецького ательє Koenig Specials. Усього випустили лише 20-30 таких авто, тому про них не всі знають. До речі, в перекладі з німецької слово Koenig значить "Король".
Опозитний 12-циліндровий двигун Ferrari 512 BBi об'ємом 5 л отримав нові поршні, розподільчі вали та вихлоп, що підняло його потужність із 340 до 450 сил.
Максимальна швидкість Ferrari 512 Koenig перевищує 300 км/год, тобто це було одне з найшвидших авто початку 80-х. Крім того, встановили жорсткіші пружини підвіски та стабілізатори.
Тюнінг Ferrari 512 BBi від Koenig Specials також включає обвіс, роздуті крила та величезне антикрило. Крім того, з’явилися широкі задні шини. У салоні встановили комфортабельні регульовані сидіння.
Конкретно це купе Ferrari 512 BBi Koenig до 2015 року було зареєстроване в Німеччині, а потім переїхало до колекції у Великій Британії. Його пробіг становить 39 тис. км.
