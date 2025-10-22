Раритетное американское авто 60-х уехало после 38 лет простоя на улице и пожара (видео)

В США смогли оживить купе Mercury Marauder 1964 года. Винтажное авто почти четыре десятилетия простояло на улице.

Премиальный Mercury Marauder обнаружили в штате Миссури. Его не эксплуатировали с 1987 года. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале Low Rancho Customs.

Владелец Mercury Marauder рассказал, что получил авто в наследство и решил вернуть его к жизни после 38 лет простоя на улице.

Авто стояло на улице с 1987 года Фото: скриншот / YouTube

Завести двигатель удалось не сразу — сначала даже загорелось топливо, которое подали в карбюратор. Заменив свечи зажигания, часть проводов и генератор, мотор таки завели.

Салон Mercury Marauder неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

А после того, как заменили масло и разблокировали тормоза, которые заклинило, Mercury Marauder смог передвигаться своим ходом. Теперь его ждет длительное восстановление. Кузов авто местами заржавел, а вот отделка салона сохранилась.

Відео дня

Важно

На ферме нашли самое мощное авто 70-х в новом состоянии: оно стоит $200 000 (видео)

Купе Mercury Marauder первого поколения — довольно редкое авто. Ее позиционировали, как недорогую премиальную модель.

Теперь Mercury Marauder отреставрируют Фото: скриншот / YouTube

Этот Mercury Marauder 1964 года оснащен 6,4-литровым V8 мощностью 265 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Комплектация включает кондиционер и усилитель руля.

Ранее Фокус рассказывал о знаменитом Mercedes 80-х без пробега. Он 42 года стоял в гараже.

Также мы писали, что в Украину привезли редкий спортивный седан от создателя Lamborghini.