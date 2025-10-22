Раритетне американське авто 60-х поїхало після 38 років простою надворі та пожежі (відео)

У США змогли оживити купе Mercury Marauder 1964 року. Вінтажне авто майже чотири десятиліття простояло на вулиці.

Преміальний Mercury Marauder виявили у штаті Місурі. Його не експлуатували з 1987 року. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Low Rancho Customs.

Власник Mercury Marauder розповів, що отримав авто у спадок і вирішив повернути його до життя після 38 років простою надворі.

Авто стояло надворі з 1987 року Фото: скриншот / YouTube

Завести двигун вдалося не зразу – спочатку навіть загорілося пальне, яке подали в карбюратор. Замінивши свічі запалювання, частину дротів та генератор, мотор таки завели.

Салон Mercury Marauder непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

А після того, як замінили мастило та розблокували гальма, які заклинило, Mercury Marauder зміг пересуватися своїм ходом. Тепер на нього чекає тривале відновлення. Кузов авто місцями заіржавів, а от оздоблення салону збереглося.

Купе Mercury Marauder першого покоління – доволі рідкісне авто. Її позиціонували, як недорогу преміальну модель.

Тепер Mercury Marauder відреставрують Фото: скриншот / YouTube

Цей Mercury Marauder 1964 року оснащений 6,4-літровим V8 потужністю 265 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Комплектація включає кондиціонер та підсилювач керма.

