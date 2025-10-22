Раритетне американське авто 60-х поїхало після 38 років простою надворі та пожежі (відео)
У США змогли оживити купе Mercury Marauder 1964 року. Вінтажне авто майже чотири десятиліття простояло на вулиці.
Преміальний Mercury Marauder виявили у штаті Місурі. Його не експлуатували з 1987 року. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Low Rancho Customs.
Власник Mercury Marauder розповів, що отримав авто у спадок і вирішив повернути його до життя після 38 років простою надворі.
Завести двигун вдалося не зразу – спочатку навіть загорілося пальне, яке подали в карбюратор. Замінивши свічі запалювання, частину дротів та генератор, мотор таки завели.
А після того, як замінили мастило та розблокували гальма, які заклинило, Mercury Marauder зміг пересуватися своїм ходом. Тепер на нього чекає тривале відновлення. Кузов авто місцями заіржавів, а от оздоблення салону збереглося.
Купе Mercury Marauder першого покоління – доволі рідкісне авто. Її позиціонували, як недорогу преміальну модель.
Цей Mercury Marauder 1964 року оснащений 6,4-літровим V8 потужністю 265 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Комплектація включає кондиціонер та підсилювач керма.
