Раритетное американское авто 60-х простояло 40 лет в старом гараже (фото, видео)

В США обнаружили заброшенное купе Dodge Charger 1966 года в редкой заряженной версии Hemi. Культовый спорткар не эксплуатировался с середины 80-х.

Dodge Charger Hemi 1966 года — настоящий раритет, ведь выпустили всего 468 таких авто. О находке рассказали на сайте Autoevolution.

Редкий спорткар Dodge Charger Hemi перестали эксплуатировать 40 лет назад. Все это время коллекционное авто стояло в гараже.

Важно

Раритетное американское авто 60-х уехало после 38 лет простоя на улице и пожара (видео)

Состояние Dodge Charger Hemi не самое лучшее. На крыше, капоте и крышке багажника облезла краска, а в салоне повреждена отделка.

Спорткар 40 лет простоял в гараже Фото: скриншот / YouTube

Недавно Dodge Charger Hemi прошел ремонт. Ему восстановили карбюраторы, перебрали переднюю подвеску, заменили топливную систему, тормоза и выхлоп. Теперь спорткар способен передвигаться самостоятельно.

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Редкий автомобиль планируют продать. Хотя Dodge Charger ржавый, его оценили в $72 500. Сейчас модель ценится коллекционерами.

Відео дня

7,0-литровый V8 Hemi развивает 425 сил Фото: скриншот / YouTube

Главная "фишка" этого Dodge Charger — огромный 7,0-литровый V8 Hemi под капотом. Знаменитый двигатель на 425 сил работает в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч.

Между прочим, недавно в Украину привезли сверхмощный 840-сильный спорткар Dodge.

Также Фокус писал, что на ферме нашли самое мощное авто 70-х в новом состоянии.