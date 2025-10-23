Раритетне американське авто 60-х простояло 40 років у старому гаражі (фото, відео)

У США виявили покинуте купе Dodge Charger 1966 року в рідкісній зарядженій версії Hemi. Культовий спорткар не експлуатувався із середини 80-х.

Dodge Charger Hemi 1966 року — справжній раритет, адже випустили лише 468 таких авто. Про знахідку розповіли на сайті Autoevolution.

Рідкісний спорткар Dodge Charger Hemi перестали експлуатувати 40 років тому. Увесь цей час колекційне авто стояло в гаражі.

Стан Dodge Charger Hemi не найкращий. На даху, капоті та кришці багажника облізла фарба, а в салоні пошкоджене оздоблення.

Спорткар 40 років простояв у гаражі Фото: скриншот / YouTube

Нещодавно Dodge Charger Hemi пройшов ремонт. Йому відновили карбюратори, перебрали передню підвіску, замінили паливну систему, гальма і вихлоп. Тепер спорткар здатен пересуватися самостійно.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Рідкісний автомобіль планують продати. Хоча Dodge Charger іржавий, його оцінили в $72 500. Зараз модель цінується колекціонерами.

7,0-літровий V8 Hemi розвиває 425 сил Фото: скриншот / YouTube

Головна "фішка" цього Dodge Charger – величезний 7,0-літровий V8 Hemi під капотом. Знаменитий двигун на 425 сил працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 215 км/год.

