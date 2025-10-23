Раритетне американське авто 60-х простояло 40 років у старому гаражі (фото, відео)
У США виявили покинуте купе Dodge Charger 1966 року в рідкісній зарядженій версії Hemi. Культовий спорткар не експлуатувався із середини 80-х.
Dodge Charger Hemi 1966 року — справжній раритет, адже випустили лише 468 таких авто. Про знахідку розповіли на сайті Autoevolution.
Рідкісний спорткар Dodge Charger Hemi перестали експлуатувати 40 років тому. Увесь цей час колекційне авто стояло в гаражі.Важливо
Стан Dodge Charger Hemi не найкращий. На даху, капоті та кришці багажника облізла фарба, а в салоні пошкоджене оздоблення.
Нещодавно Dodge Charger Hemi пройшов ремонт. Йому відновили карбюратори, перебрали передню підвіску, замінили паливну систему, гальма і вихлоп. Тепер спорткар здатен пересуватися самостійно.
Рідкісний автомобіль планують продати. Хоча Dodge Charger іржавий, його оцінили в $72 500. Зараз модель цінується колекціонерами.
Головна "фішка" цього Dodge Charger – величезний 7,0-літровий V8 Hemi під капотом. Знаменитий двигун на 425 сил працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 215 км/год.
