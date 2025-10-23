Автолюбитель случайно купил на аукционе внедорожник королевы Елизаветы (фото)

Британец приобрел 20-летний Range Rover на eBay в качестве "проекта", а потом обнаружил, что она принадлежала королеве. И продать ее можно за 60 тысяч фунтов стерлингов.

Автолюбитель купил Range Rover с большим пробегом, обгоревшей краской и серьезным страховым случаем в истории, а позже узнал о его невероятном прошлом, пишет Daily Mail.

Range Rover королевы Елизаветы успел побывать в Испании Фото: Соцсети

Внимательно изучив документы на автомобиль перед запланированной реставрацией, он случайно наткнулся на признаки того, что он принадлежал Букингемскому дворцу.

На происхождение автомобиля намекали штампы отдела специальных транспортных средств Land Rover, найденные в сервисной книжке. Изучив регистрационный номер и номер шасси, владелец понял, что изначально автомобиль был передан Ее Величеству Королеве Елизавете II для личного пользования.

Поскольку предыдущий владелец, по-видимому, не знал о происхождении автомобиля, Range Rover SE 3.6 TDV8 Diesel 2007 года выпуска с пробегом 126 000 миль, пришедший в негодность, вероятно, обошелся продавцу всего в несколько тысяч, когда он выиграл его на онлайн-аукционе в апреле 2024 года.

Но теперь он надеется воспользоваться удачной сделкой, предложив внедорожник тому, кто предложит самую высокую цену в следующем месяце.

Аукционный дом Iconic Auctioneers, которому поручена продажа автомобиля, предполагает, что его можно продать за 60 000 фунтов стерлингов — неплохая прибыль с первоначальной покупки в качестве "проекта для эвакуатора".

По словам аукционного дома, с того момента, как продавец осознал значимость истории автомобиля, к нему "относились с уважением, подобающим автомобилю такого происхождения", а его реставрация "проводилась с заботой и аутентичностью".

Из имеющихся записей следует, что внедорожник был поставлен новым через компанию Land Rover Special Vehicles королевскому поместью по контракту № 43086.

По данным Iconic Auctioneers, это единственный дизельный Range Rover поколения L322, поставленный Ее Величеству в цвете "Tonga Green Metallic", что отличает его от других королевских экземпляров, которые обычно имели бензиновый двигатель.

Range Rover королевы Елизаветы случайно купили на аукционе Фото: Соцсети

Автомобиль был оснащен практичными усовершенствованиями, включая задние поручни для облегчения посадки и высадки, а также ограждение для собак в заднем отсеке — оба признака использования автомобиля членами королевской семьи.

Хотя ни один из этих элементов не сохранился до наших дней, отверстия, где они должны были быть установлены, все еще сохранились.

Фотодоказательства подтвердили, что Ее Величество была замечена за рулем того же самого автомобиля (с теми же номерными знаками) на Королевском конном шоу в Виндзоре и Сандрингеме.

Одометр показывает, что Range Rover хорошо эксплуатировался на протяжении своей 18-летней истории, проехав впечатляющие 126 121 мили.

После окончания королевской службы автомобиль перешел в частные руки и около десяти лет назад подлежал списанию по категории D, поскольку страховщик посчитал, что расходы на ремонт превышают стоимость автомобиля.

Королева за рулем Range Rover

Предположительно, страховой иск был связан с "незначительными внутренними проблемами с электрикой", а не с повреждениями конструкции, поскольку никаких доказательств того, что Range Rover попал в аварию, не было.

Позже автомобиль находился в Испании, где лакокрасочное покрытие пострадало от длительного воздействия солнца.

Автомобиль королевы Елизаветы II уйдет с молотка на распродаже Iconic Sale во время NEC Classic Motor Show в субботу 8 ноября. Предварительная цена составит от 50 000 до 60 000 фунтов стерлингов.

"L322 уже является символом современного британского автомобилестроения, и этот экземпляр представляет собой уникальную возможность стать владельцем автомобиля, который лично служил нашей покойной королеве. Мы ожидаем, что он привлечет интерес коллекционеров и энтузиастов по всему миру", — сказали в аукционном доме.

Range Rover поколения L322, представленный в версии TDV8 в 2006 году, по праву считается одной из лучших моделей в истории марки.

Напомним, ранее Фокус писал о самых интересных машинах королевы Елизаветы, которая была заядлой автолюбительницей и обожала сама сидеть за рулем.

