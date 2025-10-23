Автолюбитель випадково купив на аукціоні позашляховик королеви Єлизавети (фото)

Британець придбав 20-річний Range Rover на eBay як "проект", а потім виявив, що вона належала королеві. І продати її можна за 60 тисяч фунтів стерлінгів.

Автолюбитель купив Range Rover з великим пробігом, обгорілою фарбою і серйозним страховим випадком в історії, а пізніше дізнався про його неймовірне минуле, пише Daily Mail.

Range Rover королеви Єлизавети встиг побувати в Іспанії Фото: Соцсети

Уважно вивчивши документи на автомобіль перед запланованою реставрацією, він випадково натрапив на ознаки того, що він належав Букінгемському палацу.

На походження автомобіля натякали штампи відділу спеціальних транспортних засобів Land Rover, знайдені в сервісній книжці. Вивчивши реєстраційний номер і номер шасі, власник зрозумів, що спочатку автомобіль був переданий Її Величності Королеві Єлизаветі II для особистого користування.

Оскільки попередній власник, мабуть, не знав про походження автомобіля, Range Rover SE 3.6 TDV8 Diesel 2007 року випуску з пробігом 126 000 миль, який прийшов у непридатність, ймовірно, обійшовся продавцю лише в кілька тисяч, коли він виграв його на онлайн-аукціоні у квітні 2024 року.

Але тепер він сподівається скористатися вдалою угодою, запропонувавши позашляховик тому, хто запропонує найвищу ціну наступного місяця.

Аукціонний дім Iconic Auctioneers, якому доручено продаж автомобіля, припускає, що його можна продати за 60 000 фунтів стерлінгів — непоганий прибуток з початкової купівлі як "проекту для евакуатора".

За словами аукціонного дому, відтоді, як продавець усвідомив значущість історії автомобіля, до нього "ставилися з повагою, що личить автомобілю такого походження", а його реставрацію "проводили з турботою і автентичністю".

З наявних записів випливає, що позашляховик був поставлений новим через компанію Land Rover Special Vehicles королівському маєтку за контрактом № 43086.

За даними Iconic Auctioneers, це єдиний дизельний Range Rover покоління L322, поставлений Її Величності в кольорі "Tonga Green Metallic", що відрізняє його від інших королівських екземплярів, які зазвичай мали бензиновий двигун.

Range Rover королеви Єлизавети випадково купили на аукціоні Фото: Соцсети

Автомобіль був оснащений практичними вдосконаленнями, включно із задніми поручнями для полегшення посадки і висадки, а також огорожею для собак у задньому відсіку — обидві ознаки використання автомобіля членами королівської сім'ї.

Хоча жоден із цих елементів не зберігся до наших днів, отвори, де вони мали бути встановлені, все ще збереглися.

Фотодокази підтвердили, що Її Величність була помічена за кермом того самого автомобіля (з тими самими номерними знаками) на Королівському кінному шоу у Віндзорі та Сандрінгемі.

Одометр показує, що Range Rover добре експлуатувався протягом своєї 18-річної історії, проїхавши вражаючі 126 121 милю.

Після закінчення королівської служби автомобіль перейшов у приватні руки і близько десяти років тому підлягав списанню за категорією D, оскільки страховик вирішив, що витрати на ремонт перевищують вартість автомобіля.

Королева за кермом Range Rover

Імовірно, страховий позов був пов'язаний з "незначними внутрішніми проблемами з електрикою", а не з ушкодженнями конструкції, оскільки жодних доказів того, що Range Rover потрапив в аварію, не було.

Пізніше автомобіль перебував в Іспанії, де лакофарбове покриття постраждало від тривалого впливу сонця.

Автомобіль королеви Єлизавети II піде з молотка на розпродажі Iconic Sale під час NEC Classic Motor Show у суботу 8 листопада. Попередня ціна становитиме від 50 000 до 60 000 фунтів стерлінгів.

"L322 вже є символом сучасного британського автомобілебудування, і цей екземпляр являє собою унікальну можливість стати власником автомобіля, який особисто служив нашій покійній королеві. Ми очікуємо, що він приверне інтерес колекціонерів та ентузіастів по всьому світу", — сказали в аукціонному домі.

Range Rover покоління L322, представлений у версії TDV8 у 2006 році, по праву вважається однією з найкращих моделей в історії марки.

