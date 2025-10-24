Украинцы в 2025 году активно списывают старые автомобили ВАЗ и ГАЗ
Старые модели ВАЗ и ГАЗ являются первыми кандидатами на списание в Украине. Средний возраст авто, которые снимают с учета, превышает 20 лет.
Ежемесячно в Украине выбраковывают и снимают с регистрации по 2-2,5 тысячи машин. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
Всего за 9 месяцев 2025 года списали 19 246 автотранспортных средств, из которых 15 134 легковых автомобилей, 3429 грузовиков и 683 автобуса. В сентябре выбраковали и сняли с учета 1454 легковушки, 323 грузовика и 61 автобус.
Средний возраст списанных машин составляет 27 лет для легковых автомобилей, 26 лет — для грузовых и 24 года — для автобусов. Самое старое авто в Украине, которое сняли с учета в сентябре — грузовик ГАЗ-51 1953 года.
Чаще всего списывают старые легковые ВАЗ, которым исполнилось уже по 20-40 лет: только за сентябрь их сняли с регистрации несколько сотен. Также часто выбраковывают ZAZ/Daewoo Lanos (обычно это авто из такси с немалым пробегом), ГАЗ "Волга" и Газель".
Какие автомобили чаще всего списывали в сентябре 2025 года:
- ВАЗ-2106 — 81 авто.
- ВАЗ-2101 — 73 ед.
- Daewoo Lanos — 68 ед.
- ГАЗ "Газель" — 60 ед.
- ВАЗ-2107 — 57 ед.
- ГАЗ "Волга" — 52 ед.
- ВАЗ-20199 — 52 ед.
- ВАЗ-2109 — 49 ед.
- Lada 110 — 43 ед.
- ЗАЗ "Таврия" — 35 ед.
