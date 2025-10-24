Українці в 2025 році активно списують старі автомобілі ВАЗ та ГАЗ

Старі моделі ВАЗ та ГАЗ є першими кандидатами на списання в Україні. Середній вік авто, які знімають із обліку, перевищує 20 років.

Щомісяця в Україні вибраковують та знімають із реєстрації по 2-2,5 тисячі машин. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Усього за 9 місяців 2025 року списали 19 246 автотранспортних засобів, із яких 15 134 легкових автомобілів, 3429 вантажівок та 683 автобуси. У вересні вибракували та зняли з обліку 1454 легковики, 323 вантажівки та 61 автобус.

Щомісяця в Україні вибраковують по 2-2,5 тис. транспортних засобів Фото: Інститут досліджень авторинку

Середній вік списаних машин становить 27 років для легкових автівок, 26 років – для вантажних і 24 роки – для автобусів. Найстаріше авто в Україні, яке зняли з обліку у вересні – вантажівка ГАЗ-51 1953 року.

Найчастіше списують старі легкові ВАЗ, яким виповнилося вже по 20-40 років: лише за вересень їх зняли з реєстрації кілька сотень. Також часто вибраковують ZAZ/Daewoo Lanos (зазвичай це авто з таксі з чималим пробігом), ГАЗ "Волга" та Газель".

Які автомобілі найчастіше списували у вересні 2025 року:

ВАЗ-2106 – 81 авто. ВАЗ-2101 – 73 од. Daewoo Lanos – 68 од. ГАЗ "Газель" — 60 од. ВАЗ-2107 – 57 од. ГАЗ "Волга" — 52 од. ВАЗ-20199 – 52 од. ВАЗ-2109 – 49 од. Lada 110 – 43 од. ЗАЗ "Таврія" – 35 од.

