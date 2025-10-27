На старой ферме обнаружили заброшенную коллекцию редких американских ретро-авто (видео)

В США нашли заброшенную коллекцию старинных автомобилей. Машины ржавеют под открытым небом на ферме не одно десятилетие.

Ретроавто обнаружили в сельской местности в штате Орегон. О находках рассказали в видео на Youtube-канале Rocket Restorations.

Судя по видео, машины давно ржавеют на улице и о них никто не заботится. Сейчас их решили распродать и некоторые из них получат шанс начать новую жизнь после реставрации.

Все авто являются американскими моделями "золотой" эры 60-70-х годов, а большинство из них — продукция концерна Chrysler. Самым ценным является заряженное купе Dodge Dart Swinger 1969 года с 5,6-литровым 275-сильным V8, которое сейчас стоит от 35 000 до 70 000 долларов. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с.

Также в коллекции есть знаменитый Dodge Challenger 1970 года. С завода он шел со скромным шестицилиндровым двигателем, однако его превратили в гоночное авто и оснастили V8. Кроме того, в салоне появились спортивные кресла и каркас безопасности.

Кроме того, обнаружили Plymouth Barracuda 1968 года с 5,2-литровым мотором и Plymouth Valiant 1961 года. Есть и продукция концерна Ford — спортивный Thunderbird 1964 года и пикап F-Series 50-х.

Кстати, недавно в США на аукцион выставили огромную коллекцию из более 200 ретроавто.

Также Фокус писал, что в Германии восстановили самый старый Volkswagen 1937 года.